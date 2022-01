Servisne informacije

Tokom predstojećih praznika u Domu zdravlja, ali i u Opštoj bolnici biće organizovana dežurstva. Za Novu godinu, odnosno 1., 2. i 3. januara, kao i za Božić, 7. januara, dežura ambulanta u Svetosavskoj ulici 53 i to do 20 časova, dok će kovid ambulanta na istoj adresi raditi od 8 do 20. sati. Vakcinalni punkt u udruženju penzionera neće raditi 1., 2. i 7. januara, saznajemo u Domu zdravlja. Predstojećih dana dežuraju lekari i u Dečijem dispanzeru do 17 sati. Tokom novogodišnjih i božićnih praznika 24 sata dežurna je apoteka „Cvejić“ u Bloku GA 4.

Za većinu prodavnica prehrambene robe sutra, 1. januar, biće neradni, dok će od 2. do 5. januara prodavnice raditi uobičajeno. Za Badnji dan, 6. januara, prodavnice „Lidl“, „Maksi“ i „Univereksport“ radiće do 18 sati, dok će „Idea“ raditi uobičajeno. Za sve maloprodajne objekte Božić, 7. januar je neradni dan.

Na Autobuskoj stanici neradnim danima važi praznični red vožnje koji podrazumeva redukovanje određenog broja polazaka i dolazaka u prigradskom i međugradskom saobraćaju. Od 4. do 6. januara važiće uobičajeni red vožnje, a na Božić, 7. januara praznični red vožnje. Sve informacije o polascima i dolascima mogu se dobiti na broj 422 – 138.

Na Železničkkoj stanici U Kikindi polasci za Suboticu i Zrenjanin se odvijaju tokom praznika, kao i svim drugim danima .

Parking se neće naplaćivati 1., 2. i 3. januara, kao i na Božić, 7. januara.

Kompanija FCC neće odnositi komunalni otpad 1., 2. i 7. januara. Ostalim danima radi po ustaljenom rasporedu.

U svim javnim preduzećima biće organizovana dežurstva.