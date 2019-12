Servisne informacije o prazničnom radnom vremenu javnih službi i megamarketa u gradu

Tokom prazničnih dana u većiini maloprodajnih objekata prvi januar je neradni dan, dok će drugog januara većina objekata raditi po redovnom radnom vremenu. Gradske službe tokom prazničnih dana prilagodile su svoj rad prazničnom režimu, o čemu više možete saaznati u informacijama koje slede.

Praznični dani polako stižu. Većina nas, ostavlja pripreme za sam kraj, pa je i ovoga puta primetna velika posećenost u većini mega marketa. Potreba da se kupi i šta treba i ono manje neophodno potpuno zanemaruje činjenicu da će u većini prodavnica biti neradno samo tokom 1. januara. Novu 2020.kopanija „Lidl“ dočekaće praznično, pa će 31. raditi skraćeno od 8 do 18 sati, prvog januara u ovom me gamarketu neće se raditi, ali već drugog radiće se uobičajeno, od 8-22 sata. Za Božić, takođe se neće raditi, ali već 8. januara nastavljaju sa regularnim radnim vremeneom. Mega market Maxi sutra radi do 18 sati, 1. januar neće raditi, 6. janura, na Badnji dan takođe je radno vreme do 18 sati i 7. januar je neradan dan. U Univerexportu sutra takođe rade do 18 sati, 1. januara neeće raditi, za Badnji dan do 18 i za Božić neće raditi.

Ideeini objekti su sutra takođe otvoreni do 18 sati, kao i za Badnji dan, 1 i 7 januar su neradni dani i u ovom megamarketu.Tokom prazničnih dana, 1. i 7. januara sve radne jedinice Pošte Srbije na teritoriji grada biće zatvorene. Prvog i drugog januara dežuraće apoteka „Cvejić“ koja se nalazi u ulici Braće Tatića u Bloku ga4, tokom 24 sata. Kada je reč o Domu zdravlja, sutra će sve ambulante raditi od 7-17 satti, dok će 1 i 2. januara od 7 do 20:00 biti dežurni lekari u Drugoj zdravstvenoj stanici. Školski dispanzer, 1. i 2. januara dežuraće od 9 do 17 sati. Autobusi „Autoprevoza“ saobraćaće po prazničnom režimu 1 i 2 i 7 januara.

JP “Kikinda” tokom novogodišnjih i božićnih praznika radiće po izmenjenom rasporedu. Prvi, drugi i sedmi januar su neradni dani, 3. januara radiće u redovnom radnom vremenu, a 4. januara od 7 do 13 sati radiće samo blagajna u prostorijama kompanije FCC.

Služba parkinga obaveštava korisnike svojih usluga da neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada tokom novogodišnjih i božićnih praznika 1, 2. i 7. januara.

Službe vodovoda i kanalizacije dežuraće tokom praznika 24 sata, a za sve informacije i eventualne kvarove, dostupni su brojevi pozivnog centra 422-760, 062/88-44-891 i 062/88-44-888.



Služba zoohigijene dežuraće takođe tokom praznika 24 časa, a za sve informacije možete pozvati broj 0628844927. Dežurnu ekipu JP „Toplana“ moći ćete da kontaktirate putem broja 422 857.

Za kompaniju FCC 1. januar je neradni dan. 2. januar- radi se po redovnom rasporedu i programu sakupljanja komunalnog otpada. Neradni će biti i 7. januar, s tim da se u subotu 4. januara radi po programu i rasporedu sakupljanja otpada od srede.