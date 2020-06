Selaković: Kikinda je prepoznatljiva u pozitivnom smislu i to je rezultat rada

video

Istorijski uspeh SNS koji je postignut na poslednjim izborima je pre svega velika obaveza za one koji su taj uspeh postigli, rekao je juče u Kikindi Nikola Selaković, član predsedništva SNS.

– Ja sam apsolutno uveren da su tu svoju obavezu i taj svoj zadatak ljudi iz Srpske Napredne stranke, počev od gradonačelnika Pavla Markova pa do svih njegovih saradnika i ljudi koji su pomagali u obavljanju veoma složenog posla gradonačelnika, da su taj zadatak veoma uspešno i obavili. Ja kada govorim o Kikindi, ne mogu da govorim o prethodnih godinu ili dve dana, ili ovoga dana kada sam danas u njoj. Moje sećanje za Kikindu u političkom smislu je mnogo dublje u prošlosti. Ja se sećam Kikinde i 2012., 2013.godine. Sećam se kada smo došli na vlast u Kikindu u kojoj je bilo preko 8.000 nezaposlenih. U kojoj je privreda bila na rubu propasti. U kojoj se sve više govorilo o zatvaranju MSK. U kojoj nije bilo potencijalnih investitora koji su zainteresovani da ulažu u Vaš grad. Danas kada dolazite u Kikindu, Vi ovde imate nekoliko ozbiljnih firmi. I Zoppas, i Calcedoniu, i Mecafor, i Tisa Automotiv. I MSK koji smo zahvaljujući predsedniku Vučiću uspeli da spasemo. Tada kada sam dolazio u Kikindu, u Kikindi je prosečna plata bila oko 320, 330 evra a danas je prosečna plata u Kikindi oko 58.000 dinara, što je skoro pa 500 evra. Danas je zainteresovanost za Kikindu sve veća i veća od strane investitora. Imamo drugi problem. Danas mi u Kikindi nemamo dovoljno radne snage koliko je potrebno da bi se zadovoljili interesi tih privrednika. Da ne pričam o tome koliko je ulagano i koliko se ulaže i u komunalnu infrastrukturu, koliko se ulaže i u uređenje vrtića, i u uređenje ambulanti, i uređenje škola, koliko je na ponos Kikinđana uređena i Narodna biblioteka, i urađen novi foaje u Narodnom pozorištu, otvoren jedinstven muzej skulpture „Terra“, dakle mnogo toga po čemu je Kikinda sada prepoznatljiva u pozitivnom smislu ali je to rezultat nečijeg rada, rekao je u Kikindi Nikola Selaković, član predsedništva Srpske Napredne Stranke

Na izborima 2016 godine Lokalna izborna lista Aleksandar Vučić Srbija pobedjuje osvojila je 49,58 odsto glasova. Tada je ovaj rezultat istaknut kao istorijski.

– Mi i kada smo završili prošle izbore bili smo jasni da je to za nas bio jedan veliki rezultat, istorijski rezultat ne za nas kao lokalni odbor već za stranku uopšte i delovanje bilo koje stranke u Kikindi. Ja sam već tada, u satim nakon pobede, rekao da taj rezultat koji je ostvaren postaje jedna velika odgovornost i možda čak i veliki teret. Jer kada Vam građani, posebno na lokalnom nivou, daju jednu takvu podršku to znači da mnogo toga očekuju. Smatram da smo se u prethodne četiri godine trudili da opravdamo njihova očekivanja. Zaključiću, normalno kao gradski odbor koji se kandiduje na ovim izborima i kao naredni nosilac vlasti, da smo ta očekivanja i ispunili. Kada tako nešto kažem moram da dajem i određene argumente a mislim da će i u narednim danima, tokom kampanje koja traje naredne dve nedelje, biti trenutaka kada ćemo morati da položimo račun svim građanima Kikinde, da im objasnimo sve ono što smo učinili za sve nas i za naš grad, i naravno očekujemo njihov sud. Ne idemo na izbore samo sa rezultatima ali je jako važno da idemo sa rezultatima. Ono što mi za naredni period želimo jeste da pokažemo svakom građaninu da imamo jasnu viziju ovog grada i da imamo i načine da dođemo do tih rezultata a svakako da je zalog naše budućnosti ono što se dešavalo u prethodne četiri godine. Veoma ambiciozni i veliki planovi i mogu samo da nam poželim svima i sreću jer će nam biti potrebna za ostvarenje takvih planova, za novu Kikindu koju gradimo, a to smo započeli pre 6 godina, rekao je Pavle Markov, predsednik GrO SNS Kikinda

Na izborima 21.juna naprednjaci izlaze pod rednim brojem 1. lista nosi naziv Aleksandra Vučić – za našu decu a nosilac liste je predsednik gr odbora I ujedno gradonačelnik Kikinde Pavle Markov.