Saveti iz Apoteke Cvejić: Polensku alergiju predupredite smanjenim izlaganjem alergenu i adekvatnom zaštitom, ukoliko je potrebno na raspolaganju su i antihistaminici

Sve češće čujemo da se mnogi žale na polensku alergiju. Šta pomaže, kako preduprediti reakciju organizma i šta koristiti od medikamenata, odgovor smo potražili u Apoteci Cvejić.

Alergija uopšte je preterana reakcija organizma na neku supstancu koja inače nije opasna po organizam. Odvija se u dve faze, prva je senzibilizacija organizma na neku suspstancu, odnosno alergen, dok u drugoj fazi organizam prepoznaje alergen i počinje da oslobađa histamin. Histamin dovodi do otežanog disanja i utiče na propustiljivost krvnih sudova zbog čega dolazi do otoka, edema, svraba ili crvenila. Sa stručnjacima iz Apoteke Cvejić danas razgovaramo o polenskoj alergiji, koja je sezonska, a traje od ranog proleća do kasne jeseni, zavisi koji je alergen prisutan u vazduhu.

– Polenska alergija se manifestuje najčešće svrabom, crvenilom očiju, nosa, ušiju, nepca, sekrecijom, suze oči, sliva se sekret niz grlo, rafalnim kijanjem. Ne možemo izbeći kontakt sa alergenom, pošto je svuda u vazduhu oko nas. To su najčešće četiri vrste biljaka koje dovode do tih alergija. Na prvom mestu breza, koja dovodi do težih reakcija, zatim hrast, čije su reakcije blaže ali dosta duže ostaje alergen prisutan u vazduhu. Trava izaziva najteže oblike alergijskih reakcija i na kraju ambrozija koja može dosta teške oblike alergijskih reakcija izazvati, kaže magistar farmacije Marija Ninić, Apoteka “Cvejić”.

Savet je da u vreme kada su alergeni pristuni pokušamo da se, koliko je moguće, pre svega zaštitimo.

– Trebalo bi, kada znamo na koji alergen reagujemo, da u tim mesecima nosimo naočare, da zaštitimo oči od ulaska polena u oči, da se ne šetamo blizu pokošene trave, veš da ne širimo napolju bez obzira što je toplo napolju, da se tuširamo kad uđemo u kuću i operemo kosu, to su načini da se malo reakcija predupredi, dodaje naša sagovornica.

U borbi sa polenskim reakcijama koriste se Antihistaminici.

– Antihistaminici se dobijaju bez recepta ali bi bilo idealno da ga preporuči lekar, alergolog. Oni znatno smanjuju sipmtome koje smo pomenuli. Koriste se i dekongestivi, zbog širenja krvnih sudova u nosu, oni otpušavaju nos ali ne bi trebalo da se koriste duže od 5 do 7 dana u kontinuitetu. Tu su i slani rastvori na bazi morske soli koji mogu da se koriste više puta u toku dana. Takođe, možemo koristiti kapi za oči ili veštačke suze i bilo bi dobro da nemaju konzervansa u sebi da ne bi dodatno iziritirale oči, dodaje magistra Ninić.

Oni koji se bore sa sezonskim alegrijama znaju kolika je to neprijatnost, ali je svakako dobra vest da postoje načini da značajno olakšate stanje, izbegnete stres koji izaziva alergija na polen, i da bez straha izađete u prirodu i uživate u toplim i sunčanim danima.