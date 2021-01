Saša Nikolić, kum badnjaka: Momačka bitka u pohodu za badnjak

Ispred Hrama “Svetog Nikole” ogranizovano je tradicionalno paljenje badnjaka. Sa badnjakom, vernici u kuću unose sreću, zdravlje i napredak uoči najradosnijeg hrišćanskog praznika – Božića.

Uprkos antikorona merama, ono što se oseća i mora, nije izostalo. To je i danas dovelo ne mali broj vernika ispred hrama „Svetog Nikole“ na gradski trg kako bi prisustvovali tradicionalnom paljenju badnjaka što je uvod u najveseliji, najsvečaniji i najveći praznik Božić.

Kum badnjaka je i ove godine bio Saša Nikolić . Po srpsko sveto drvo u pohod je sa prijateljima krenuo ranom zorom.

– Da nema mog komšije Čede Rudana, verovatno ga cela Kikinda zna, mnogo bolje nego mene, uz njegovu svesrdnu pomoć, ne bih ni ja uspeo da donesem taj badnjak i da sve to uradim. Mi smo u pet jutros ustali pa se organizovali pa je nas desetak otišlo da sečemo. Imali smo problema, predeli su nepristupačni, samo sa specijalnim vozilom se može prići. Momački je bilo. Išli smo do Simićevog salaša, samo traktorom može da se prođe. Sreli smo mnogo momaka, od 20, 30 godina starosti, kolima su svojim išli, zaglavili se i bogami smo ih do podneva izvlačili, ali bitno da smo badnjak doneli, kaže Saša Nikolić, kum badnjaka.

Čin samog paljenja badnjaka predstavlja radost pođenja Hrista. Pored javnih lokalnih ličnosti paljenju badnjaka prisustvovao je i ne mali broj Kikinđana, a iako je tradicija da na trg konjanici donose badnjak, apeli su bili da taj deo običaja izostane. Svega nekoliko domaćina sa konjima zatekli smo ispred crkve.

– Bio je kišovit dan, ali danas je naš srpski dan. Nisam neki konjanik, volim motore, ali imam pet, šest konja i uživam u tome, tako su voleli i deda i otac. Deda mi je bio kovač. Konji su bili od blata jutros, danima je kiša, spremio sam ih i krenuo a ovog trenutka evo sunca. Nadam se da nam to Bog poručuje da će biti sunca u ovom strahu, ali takav je život, kaže Slavko Markuš.

Sutra,7. januara, prvog dana Božića, u Hramu Svetog Nikole, Hramu Svetih Kozme i Damjana kao i u Manastiru Svete Trojice u Kikindi služiće se Božićna liturgija. Ove godine u Hramu Svetog Nikole izostaće deljenje česnice, a razlog je epidemiološka situacija.