Sara Zamurović, uspešna matematičarka i streličarka sanja o Olimpijadi

Sara Zamurović upisala je Prirodno matematički fakultet kao prva na rang listi. Pored toga, nedavno je donela svom gradu i klubu “Apolo” prvu međunarodnu medalju u streličarstvu. Od nje tek očekujemo velike uspehe, a razgovarali smo o dosadašnjim.

Pre pet godina kada je na Kalemegdanu učestvovala na viteškom kampu oprobala se u mačevanju, jahanju i streličarstvu. Taj trenutak bio je presudan da Sara Zamurović počne da se bavi streličarstvom, gde niže uspehe.

– Od ta tri sporta odlučila sam se za streličarstvo jer se odmah videlo da mi ide, odmah sam pogodila desetku iako je to bilo sa svega pet metara. Iako tada nisam znala kako izgleda taj sport, odmah sam se na prvi pogled zaljubila i evo već pet godina sam u streličarstvu. Od pokrajine preko projekta smo dobili opremu koja mi je falila, naravno oprema uvek može da se nadograđuje. Sport je jako skup jer se strele gube, a one nisu jeftine, ali mora da se uloži da bi se došlo do rezultata. Imali smo podršku i od gradske uprave i zbog toga smo češće bili prisutni na takmičenjima ove godine. Ranije smo sami finansirali sve turnire, a kod nas ni kotizacije nisu male, tako da je to bio veliki trošak. Što se tiče budućnosti, kao i svaki sportista ja bih najviše volela da budem na Olimpijadi 2028.godine, mada su to sad možda prevelike želje. Da bi se videlo koliko je streličar uspešan i perskektivan treba da prođe deset godina, tako da imam još 3 godine da vidim kuda to ide, kaže mlada Sara Zamurović, streličarka kluba “Apolo”.

Pored uspeha koje postiže u streličartsvu gde joj je najznačajnija nedavno osvojena bronzana medalja na Centralnom evropskom kupu u streličarstvu u kategoriji juniorki u stilu olimpijski luk na distanci od 70 m, ona je izuzetno uspešna u matematici. Upravo to je bio izbor za upis na fakultet. Sa najvećim brojem bodova, kao prva na listi, danas je brucoš Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

– Upisala sam smer Master profesor matematike. Postoji čista matematika koja traje tri godine, ovo je odmah pet godina master i tu sam upala kao prva na listi sa 100 bodova. Ovom uspehu prethodilo je što sam bila u klubu za talente, a prošle godine bila sam prva na opštinskom , okružnom i prošla sam na republičko takmičenje. Ove godine sam bila na “Arhimedesu” ,to je takmičenje na koje ide najbolji učenik iz svake generacije i takođe sam bila prva na okružnom i opštinskom takmičenju ove godine, ističe Sara.

Dok je za većinu matematika bauk, Sara u njoj uživa.

– Pa da, to mi svi kažu. I svi kažu da se umore kad rade zadatke, a ja mogu i pet sati da sedim i radim zadatke, meni je to nekako opuštajuće, objašnjava.

Matematika i streličarstvo uz dobru organizaciju mogu zajedno, zaključuje Sara koja će i u Novom Sadu nastaviti da trenira za Streličarski klub “Velos”, ali će za sada nastaviti da puca za matični klub “Apolo” u Kikindi. Iz grada odlazi zbog fakulteta, ali će joj mnogo toga nedostajati.

– Pa sve će mi nedostajati. Porodica, prijatelji koji ostaju ovde, pa čak i treninzi u mom klubu. Mi smo kao porodica. I sa ovim drugim klubom imam prijateljski odnos, išli smo zajedno na pripreme, znam dobro te ljude, trenera. Sve će mi nedostajati ovde. Klub “Apolo” je i osnovan od strane nekoliko porodica zajedno sa našim trenerom Zavišom Lučićem i sve će to faliti naravno, sentimentalno kaže Sara.

Nakon do sada postignutih uspeha kako u sportu tako i u nauci, verujemo da će se i Sarin san o doktoratu i medalji sa Olimpijade ostvariti.