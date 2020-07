Saopštenje za javnost

Gradski odbor Srpske napredne stranke Šabac konstatuje da je Nebojša Zelenović u strahu od onoga što je učinio u Šapcu, u potpunosti izgubio dodir sa realnošću. Samo tako se može objasniti njegova najava tužbe protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

U strahu od lične odgovornosti, pre svega krivične, pošto morala nema pa ni moralna odgovornost ne može biti tema, Nebojša Zelenović gleda na koga će da svali krivicu za eksploziju zaraze u Šapcu, za koju je lično odgovoran. I da, tačno je da je vanrednu situaciju u Šapcu uveo pre svega iz političkih razloga, kako bi odložio ponavljanje izbora na 27 biračkih mesta i svoj konačni odlazak sa vlasti.

Broj zaraženih počeo je rapidno da raste tek posle toga i to pre svega zahvaljujući činjenici da se Zelenović čak tri puta oglušio o upozorenja zavoda da pooštri mere u gradu. Ali njemu je bilo važnije da se dodvori Draganu Đilasu i Zoranu Lutovcu održavanjem sednice Glavnog odbora Demokratske stranke u Šapcu, samo dva dana posle upozorenja zavoda. I sad su mu je kriv Vučić.

Od Aleksandra Vučića Nebojša Zelenović je mogao mnogo toga da nauči. I kako se radi za narod, i kako se vlada pošteno i kako se voli Srbija. Umesto da mu bude primer, Aleksandar Vučić je Zelenoviću meta. Pa nije Vučić na vlasti u Šapcu 20 godina, nego Nebojša Zelenović i Dušan Petrović. A kad se protiv njih podnesu tužbe, odgovaraće bar toliko godina koliko su vladali, krali i na kraju od Šapca napravili žarište virusa.

Gradski odbor Srpske napredne stranke Šabac podseća Zelenovića da je za situaciju u Šapcu kriv on sam i lokalni krizni štab kojim komanduje, a ne Aleksandar Vučić.

I posledice za to će morati da snosi, čim se sprovede izborna volja naroda i Srpska napredna stranka preuzme vlast u Šapcu.

GO SNS Šabac