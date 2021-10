SAOPŠTENJE ZA JAVNOST PROUNS: Medijski eksperti na (zlo) delu

Na siromašnom jugu Srbije, jedna od najsiromašnijih opština – Trgovište, smogla je snage da izdvoji iz svog skromnog budžeta 2 miliona dinara i uredno raspiše Konkurs za projektno sufinaniranje medijskih sadržaja od javnog interesa, što je za svaku pohvalu.

I sve bi bilo lepo da nije onog našeg čuvenog, ali… Na scenu stupaju „medijski eksperti“ kao članovi Komisije za ocenu projekata. I to ne bilo koji, već predstvanici onih „velikih“ udruženja koja svakodnevno, paušalno i neargumentovano kritikuju rad komisija čiji su članovi iz nekih drugih udurženja koja nisu njima po volji.

E, ti „veliki eksperti“ uhvaćeni na (zlo) delu, radili su na sledeći način:

Radili su toliko transparentno da su uspeli da sakriju tačan datum zasedanja komisije i od svog člana koji je tog dana istovremeno bio na radnom zadatku na Kosovu i Metohiji, ali i u Trgovištu na zasedanju Komisije. Da li je, kada i pod kojim okolnostima potpisao zapisnik je pitanje na koje će se, verovatno u međuvremenu, naći odgovarajući odgovor.

Dakle, Komisija koja je radila u nekompletnom sastavu, sa jednim ili dva, od tri člana, tokom rada konstatuje da je jedan član komisije u sukobu interesa i on se izuzima prilikom glasanja o projektu udruženja u kome je njegova „bivša“ supruga. Ne sumnjamo da je u pitanju dobar projekat koji je ipak, podržan određenom sumom novca, glasovima većine ostalih članova: jedan za, jedan uzdržan, jedan odsutan.

I tu nije kraj njihovom (zlo)delu. Prava ekspertiza tek sledi, jer toliko je stručna da je malo kome razumljiva. Verovatno iz tih razloga do ovog trenutka nisu uspeli da je detaljno istraže ni KRIK, ni CINS, ni BIRN, Cenzolovka, NUNS, UNS, Medijska zajednica i slični istraživači.

Nama je dovoljno samo da navedemo primer sudbine projekata Radio televizije Vranje. RTV Vranje je na ovom konkursu aplicirala sa dva projekta. Jedan za Televiziju pod nazivom „Predeo izuzetnih odlika“ i drugi za portal RTV Vranje, pod nazivom „Mi to tako“.

Na osnovu obrazloženja predloga Komisije, predsednica Opštine Trgovište Miljana Zlatković Stojanović, potpisala je rešenje 45-1665/2021 o dodeli sredstava od 15.10.2021.godine, koje je objavljeno na sajtu opštine Trgovište i dostavljeno svim učesnicima konkursa. A u Rešenju, verovali ili ne, sve pomešano, izmešano, netačno. U tabeli stoji da je portalu Radio televizije Vranje dodeljeno 80.000 dinara, a ispod tabele u obrazloženju medijskih ekserata stoji da se naš projekat zove „Vratimo mlade na selo“(?!) A to nije naš projekat. O obrazloženju našeg projekta „Mi to tako“ ni reči, pa ostaje nejana sudbina ovog projekta.

Koliko je prcedura projektnog sufinansiranja kompikovana i iziskuje vanrserijske napore prekaljenih „eksperata“, stručnjaka opšte prakse za sve i svašta, još bolje ilustruje tabela i obrazloženja za projekte koje Komisija nije podržala. I opet, da previše ne zbunimo one malobrojne zainteresovane koji ovo čitaju, navešćemo samo primer projekta RTV Vranje.

U tabeli u kojoj su projekti koji nisu podržani, pod rednim brojem 8. se navodi projekat „Predeo izuzetnih odlika“ (koji potpisuje Radio televizija Vranje) ali u ovom slučaju to je Centar za kulturu, informisanje i zaštitu prava nacionalnih manjina iz Bosilegrada (?!) I ponovo se i pod rednim brojem 6. pojavljuje Radio televizija Vranje sa „čuvenim“ projektom, koji nije naš – Vratimo mlade na selo.

I naravno, iz obrazloženja oba ova projekta se nedvosmisleno zaključuje da su oba odbijena, odnosno nisu podržana.

Iz ovakvog sleda stvari otvaraju se mnoga pitanja koja ostaju bez pravog odgovora, kao na primer, čiji je zapravo projekat „Predeo izuzetnih odlika“, RTV Vranje ili Centra za kulutru iz Bosilegrada?

U obrazloženju „ekspertske“ Komisije o projektu „Predeo izuzetnih odlika“ stoji da je odbijen zato što „nije precizan, potpun, konkretan, ne bavi se jasnom temom i svrhom“… Ako je sve ovo tačno što tvrdi Komisija, onda to nije projekat RTV Vranje, a da li je zaista projekat Centra za kulutru „Razvitije“iz Bosilegrada, prepuštamo većim, ozbiljnijim istraživačima da se time bave. Nas interesuje koja je sudbina originalnog projekta RTV VRanje „Predeo izuzetnih odlika“. Jer to je onaj isti projekat, što je prilikom apliciranja i navedeno za one koji umeju da čitaju i razumeju projektno sufinansiranje, kojim je naša medijska kuća aplicirala kod Ministartva kulture i informisanja i dobila sredstva u visini od milion i dvesta hiljada dinara. Tada je Komisija navela da je svrha projekta informisanje građana o značaju zaštite životne sredine kroz prikazivanje specifičnosti „Doline Pčinje“. Ocenjujući projekat na osnovu kriterijuma datih u javnom pozivu Konkursa utvrđeno je da projekat ispunjava kriterijume, a naročito:

– Značaj projekta sa stanovišta zastupljenosti inovativnog elementa u projektu.

– Uticaj i izvodljivost sa stanovišta usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa,

– kao i da je projekat detaljno predstavio odlike jednog kraja.

I neću više nabrajati… E sad, dolazimo do ključnog pitanja, ko je i koliko istinski medijski stručnjak za ocenu kvaliteta medijskih projekata, a ko su samozvani medijski eksperti koji kritikuju one koji nisu iz njihovog korpusa?

A ja se, evo javno, izvinjavam Stojanu Markoviću i priznajem da je u pravu da svi članovi iz Vranja koji se pojavljuju u komisijama širom Srbije, nisu medijski eksperti. Eto, među nama u Vranju ima i „mangupa“. A ako je i od komisije koja je odlučivala u Trgovištu, previše je (zlo) dela u radu.

Zato pozivam dušebrižnike, kritičare i sve one koji se bave istraživačkim novinarstvom da se detaljnije pozabave radom konkursne komisije u Trgovištu, a rezultate svoje eksertize prezentuju javnosti u što skorije vreme.

Vranje, 28.10.2021. godine predsednik PROUNS-a

Zoran Veličković