Saopštenje za javnost Gradskog odbora SNS Šabac

Saopštenje za javnost

Gradski odbor Srpske napredne stranke Šabac konstatuje da bivši gradonačelnik Nebojša Zelenović koristi svaku priliku da, pošto je izgubio izbore u Šapcu, sebe promoviše kao novog vođu opozicije i kako je već sam govorio, lidera nekakve treće strane u političkom životu Srbije.

Na tom putu Zelenović ne odustaje od svog starog šablona – opanjkavanja svoje države kod stranaca. Samo u tom kontekstu može se tumačiti njegova najava da će se žaliti sudu u Strazburu zbog navodnih nepravilnosti na izborima u Šapcu i tragikomična najava da će mu u toj parnici biti protivnik predsednik Srbije Aleksandar Vučić lično.

Bedan je pokušaj malog politikanta Zelenovića da se uzdigne do državničkog nivoa Aleksandra Vučića, koji mu je kriv samo zato što je lista koja nosi njegovo ime na izborima u Šapcu raznela u paramparčad Zelenovićevu propalu politiku i kriminalni klan Dušana Petrovića.

Ostavši sam na vetrometini srpske političke scene, umesto preispitivanja sopstvene politike, on je smislio da traži poništavanje izbora na svih 100 biračkih mesta i da se žali Strazburu. Ako je to najviše što je mogao da smisli nije ni čudo što je izgubio izbore i što grčevito izmišlja načine da opstane na političkoj sceni.

Nije Zelenoviću pomoglo ni to što je uoči poslednjeg kruga izbora doneo, u istoriji srpskog višestranačja najgori pravilnik o glasanju, što je kupovao glasove za tri hiljade dinara, što su njegovi saradnici pretili, ucenjivali i podmićivali građane da glasaju za njega. Jači je narod od njegovih spletki i laži, a narod najbolje zna i zato je dao poverenje listi koja nosi Vučićevo ime. I zato je narod pobedio, pa Zelenović sad hoće narod da tuži sudu u Strazburu. Možda će tamo uspeti da objasni zašto smatra da je narod stoka i za šta se on ustvari bori.

Jasno je da bi najviše voleo da ga neko iz inostranstva postavi da on bude vlast, a da Srbija bude protektorat. Ali taj film neće gledati, jer Srbija je danas zahvaljujući politici Aleksandra Vučića suverena, nezavisna i slobodna zemlja. A Šabac je, zahvaljujući izbornoj volji naroda, ponovo slobodan grad.

GO SNS Šabac