Saopštenje za javnost GO SNS Šabac

Bivši gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović nastavlja svoju kampanju laži, kojom pokušava da obmane narod da je još uvek gradonačelnik. Kaže Zelenović da se u Šapcu još bori za vlast i to je jedino što nije slagao. Bori se za vlast po svaku cenu i uprkos svemu. Čak i uprkos izbornoj volji naroda. Svašta se moglo večeras čuti od njega, uglavnom iste laži, neosnovane tvrdnje i klevete izrečene već više puta po dobro utvrđenoj matrici.

Više pažnje, međutim, pobuđuju teme o kojima Zelenović tradicionalno ne govori. Među pitanjima na koje nikada narod nije dobio odgovor su:

Da li i dalje misli da je narod stoka, kao što je rekao samo nekoliko dana uoči izbora?

Zašto je svojim aktivistima naredio kupovinu glasova i kako je procenio cenu glasa na 3 hiljade dinara?

Da li se u međuvremenu informisao o kontraindikacijama leka Leksilijum, ako ga uzme neko kome nije prepisan od strane lekara, a koje su njegovi ljudi hteli da stavljaju u kafu članovima biračkih odbora iz Srpske napredne stranke?

Kako objašnjava izborne uslove u Šapcu koje je sam propisao, a po kojima njegovi članovi biračkih odbora imaju sva prava, a članovi odbora iz Srpske napredne stranke ne smeju ni da broje listiće?

Na koga tačno misli kad kaže prijatelji iz Demokratske stranke, pošto je beskrupulozno pljuvao i Đilasa i Lutovca i Lečića?

Kako to on, kako je rekao, najviše sarađuje sa prijateljima iz zapadnog sveta i da li među tim prijateljima ima još nekog osim Tanje Fajon, kao i zašto misli da on sa njom sarađuje bolje nego recimo Đilas?

Da li kada kaže da želi da pripada zapadnom svetu misli da ne treba da pripada svetu u kome postoje Rusija i Kina?

Da li ga je sramota?

Zašto već treći put insistira na ponavljanju izbora koje je sam organizovao i na kraju da li on zaista misli da su građani ludi i da ne vide sve manipulacije i spletke kojima pribegava samo da bi sedeo u fotelji gradonačelnika i izbegao suočavanje sa izbornim debaklom?

Do koje mere Zelenović više nema uvid u realnu situaciju, govori i podatak da njegovi su članovi izborne komisije, koji su podneli ostavke, danas na konferenciji za novinare otvoreno priznali da rezultat izbora u Šapcu nije sporan, kao ni pobeda liste „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ i da su njihove primedbe proceduralne prirode.

Da podsetimo i da su Zelenovića napustili svi koalicioni partneri i da je jasno da je u svojim lažima i iluzijama ostao sam.

Istina je glasnija od svake Zelenovićeve laži, a 12 hiljada glasova više u korist Srpske napredne stranke deo je te istine, ma koliko bivši gradonačelnik to pokušavao da porekne.

GO SNS Šabac