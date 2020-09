Saopštenje za javnost

Ponavljanje izbora na pet biračkih mesta u Šapcu ne može da promeni rezultat i činjenicu da je Srpska napredna stranka već osvojila više od 30 hiljada glasova, ocenio je predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić i istakao da je odugovlačenje kraja izbornog procesa od strane Nebojše Zelenovića samo pokušaj bivšeg gradonačelnika da još koji dan ostane na vlasti.

Glišić upozorava na činjenicu da Zelenović vrši ozbiljan politički uticaj na rad Gradske izborne komisije Šabac čiji predsednik Budimir Pavlović, poznat kao Buda zabluda, po političkim nalozima upravlja radom komisije. Posebno je zanimljivo to da je supruga predsednika komisije Budimira Pavlovića, na izbornoj listi Nebojše Zelenovića, što ga već diskredituje, ističe Glišić i naglašava da su izborni uslovi u Šapcu najgori koje je Srbija ikad imala od uvođenja višestranačkog sistema.

Glišić je ocenio da Nebojša Zelenović iz dva razloga odugovlači okončanje izbora.

Prvi razlog je, ističe Glišić, to što Zelenović odbija da se suoči sa realnošću i činjenicom da mu je narod rekao da ga više neće na čelu grada, a drugi je to što je narod uvideo razmere Zelenovićevog lopovluka i što više neće to da trpi. Državna revizorska komisija utvrdila je nenamensko trošenje nekoliko miliona evra za vreme Zelenovićeve vlasti, a ko zna koliko još toga ima i šta je sve radio, kaže Glišić i pita kako je moguće da, kako kaže, evropski dušebrižnici nisu reagovali na katastrofalne izborne uslove u Šapcu gde Srpska napredna stranka nije imala nijednog predsednika ni zamenika biračkog odbora, niti su njeni predstavnici učestvovali u brojanju glasova.

Gde god je Srpska napredna stranka na vlasti predstavnici opozicije su mogli da učestvuju u kompletnom toku izbora, samo u Šapcu opozicija nema nikakva prava, jer su tamo Zelenović i Dušan Petrović umislili da su neprikosnoveni vladari, kaže Glišić. On posebno ističe da su izborni uslovi u Šapcu i Đilasovi uslovi jer je Zelenović bio deo Đilasove koalicije, pa tako izgleda njihova demokratija.

Oni misle da mogu sve, pa i da odlože izbore za godinu dana ili proglase da je večeras Nova godina, kaže Glišić i naglašava da je narod bez sumnje glasao za promene što je rezultiralo ubedljivom pobedom Srpske napredne stranke.

Predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić ocenio je i da su Petrović i Zelenović računali na nekakvo nezadovoljstvo građana posle posete naše delegacije Vašingtonu, ali da im se i taj plan izjalovio, jer je predsednik Vučić u potpunosti odbranio srpski nacionalni interes i vratio se iz Vašingtona kao pobednik i državnik koji je za svoju otadžbinu učinio najbolje.

