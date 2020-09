Saopštenje za javnost

Ponovljeni izbori na 27 biračkih mesta bili su demokratski i neosnovane su sve žalbe kojima Nebojša Zelenović vrši opstrukciju izbornog procesa, ocenio je poverenik Srpske napredne stranke za Šabac i budući gradonačelnik dr Aleksandar Pajić, ističući da je Gradska izborna komisija opet politizovana od strane Zelenovića i da će srpski naprednjaci pravdu tražiti pred Upravnim sudom.

Za Nebojšu Zelenovića najveća je neregularnost činjenica da je Srpska napredna stranka dobila više od 30 hiljada glasova, dok je on dobio još manje nego 21. juna, rekao je Pajić izrazivši nadu da će Upravni sud konačno staviti tačku na odugovlačenje izbornog procesa. Posle toga očekujemo formiranje gradske vlasti, jer je neophodno da što pre počnemo da radimo i ispunimo sve što smo obećali, ističe Pajić.

On je posebno istakao zadovoljstvo dogovorom koji je Srpska napredna stranka postigla sa Zapadnom Srbijom o programskim ciljevima razvoja grada u narednom periodu. Na sastanku nije bilo reči o funkcijama i pozicijama u lokalnoj vlasti, već se isključivo govorilo o programu i načinu za napredak Šapca, podvukao je Pajić i ocenio da je Nemanja Pajić doneo hrabru odluku, priznao rezultate izbora i odlučio da radi u najboljem interesu grada distancirajući se od, sada je već jasno, diktatorskog režima Dušana Petrovića i Nebojše Zelenovića.

Pajić je naglasio da je poziv za razgovore otvoren i drugim, pre svega, manjinskim strankama, koje su pod strašnim pritiskom Petrovića i Zelenovića, koji ih ucenjuju i prete ne shvatajući da interes građana mora biti iznad svakog stranačkog interesa. Ja pozivam manjinske stranke da ne podležu pritiscima i da zajedno sa nama u širokoj koaliciji počnu da grade bolju budućnost za sve Šapčane, ističe Pajić.

Podnošenje krivičnih prijava protiv funkcionera Srpske napredne stranke od strane Nebojše Zelenovića, Pajić je ocenio kao još jedan pokušaj bivšeg gradonačelnika da spreči promenu vlasti za koju se opredelio narod i kao deo jeftine kampanje protiv političkih neistomišljenika, koja uključuje spinovanja i medijske manipulacije.

GO SNS Šabac