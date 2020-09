Saopštenje za javnost

Gradska izborna komisija Šabac nastavlja da krši zakon, jer nije proglasila preliminarne rezultate izbora u roku od 24 sata od zatvaranja biračkih mesta, ocenio je budući gradonačelnik Šapca i poverenik Srpske napredne stranke dr Aleksandar Pajić.

On je naglasio da Dušan Petrović i Nebojša Zelenović ne odustaju od manipulacije glasovima i prekrajanja izborne volje naroda, o čemu svedoči njihov plan da opet ponište izbore. Njima bi najviše odgovaralo da poništavaju izbore još naredne četiri godine, kako bi još jedan mandat ostali na vlasti, uprkos volji naroda, kaže Pajić. On upozorava da su Zelenović i Petrović najveću krađu izbora pokušali da izvedu u Ševaricama, gde su pokušali da premeste glasački materijal iz automobila koji ga je vozio u komisiju, u privatni automobil.

Srpski naprednjaci su ih u tome osujetili i pozvali policiju, rekao je Pajić ističući da su morali da prate automobil sa glasačkim listićima, jer po Zelenovićevom uputstvu nisu imali pristup izbornom materijalu. To uputstvo, koje su doneli uoči izbora je poseban skandal, jer Srpska napredna stranka, iako najjača stranka u skupštini nije imala ni jednog predsednika ni zamenika biračkog odbora, nijednog člana u komisiji zaduženog za glasanje van biračkih mesta, niti su članovi biračkih odbora iz Srpske napredne stranke smeli da priđu glasačkim listićima, što je presedan u istoriji srpskog višestranačkog sistema, rekao je Pajić.

Zelenoviću ni to nije bilo dovoljno, pa je u Ševaricama pokušao da manipuliše glasovima, između ostalog, jer od tog broja glasova zavisi i mandat jedne manjinske stranke. Ništa im nije pomoglo da ostvare bolji rezultat. Naprotiv, narod je u još većem broju glasao za listu „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ i time potvrdio ono što je rekao još 21. juna, a to je da upravljanje gradom želi da poveri Srpskoj naprednoj stranci.

Pobedili smo i u to nema sumnje, a posle ponovljenih izbora, još smo povećali razliku u glasovima u korist Srpske napredne stranke. Zahvalni smo Šapčanima na ukazanom poverenju, koje ćemo opravdati u mandatu koji sledi, zaključio je Pajić.

GO SNS Šabac