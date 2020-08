Saopštenje za javnost

Gradonačelnik Šapca u tehničkom mandatu Nebojša Zelenović brutalno zloupotrebljava epidemiološku situaciju u Šapcu u svrhu ličnih i stranačkih interesa, ocenio je član Predsedništva Srpske napredne stranke Goran Vesić gostujući na lokalnoj televiziji i naglasio da je u Šapcu već tri dana broj zaraženih minimalan ili ih uopšte nema.

Vesić ističe da Zelenović iako je epidemiološka situacija stabilna, ne raspisuje ponovljene izbore na 27 biračkih mesta u Šapcu i podseća da je u mnogo gorim epidemiloškim uslovima Zelenović organizovao javne događaje.

Recimo, Zavod za javno zdravlje Šabac je još 20. juna tražio uvođenje vanredne situacije, ali Zelenoviću nije na pamet palo da tada odlaže izbore, jer je mislio da će na njima pobediti, zatim je od strane zavoda ponovo upozoren 26. juna, ali on uprkos tome organizuje sednicu Glavnog odbora Demokratske stranke i konjičke trke ne obazirući se na upozorenja struke, jer mu je to tada odgovaralo, kaže Vesić i ističe da će u Šapcu zbog stabilne epidemiološke situacije uskoro i deca krenuti u škole, a Zelenović i dalje ne dopušta održavanje izbora pod lažnim izgovorima, samo da bi još malo ostao na vlasti.

Nesporna je činjenica da je Srpska napredna stranka dobila 30316 glasova Šapčana, a lista Nebojše Zelenovića 19087. Razlika od više od 11 hiljada glasova za njega je nepremostiva i zaista je besmisleno da se on sada nada povećanju broja zaraženih, samo da bi odložio izbore i pokušao da odloži konačnu pobedu liste „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, ističe Vesić i naglašava da je sramota za Šabac da su svuda u Srbiji završeni izbori osim u Šapcu, jer Zelenović sprečava okončanje izbornog procesa.

Moj mu je savet da u opoziciji pokuša da ispravi svoje greške i potrudi se da dobije poverenje birača, kaže Vesić i precizira da se tako ponašaju normalni političari. Ukoliko Zelenović nastavi da odbija ponavljanje izbora na 27 biračkih mesta, očekujem da Vlada Srbije uvede u Šabac prinudnu upravu kao bi obezbedila funkcionisanje lokalne samouprave. Posle prinudne uprave, organizuju se novi izbori, precizirao je Vesić.

Član Predsedništva Srpske napredne stranke podsetio je i na situaciju iz 2016. godine kada je Srpska napredna stranka takođe bila pojedinačno najjača stranka u lokalnoj skupštini, ali je Zelenović sa koalicionim partnerima formirao vlast. Mi tada nismo osporavali izbore, niti tražili prinudnu upravu. Mi smo se programom i idejama borili za glasove Šapčana podsećajući ih na silna neispunjena obećanja Nebojše Zelenovića, na podzemnu garažu koju nije izgradio, na 42 šabačka sela bez kanalizacije na milione evra potrošene za izgradnju bazena koji nikada nije napravljen, rekao je Vesić i ocenio da će Šapčani tek sada videti šta sve može u Šapcu da se uradi za dobrobit svih građana i kako izgleda kada lokalna vlast sarađuje sa republičkom.

Ubeđen sam da je Zelenović svojim ponašanjem u poslednje vreme dodatno izgubio glasove birača i naša će pobeda na 27 biračkih mesta biti još ubedljivija, kaže Vesić i naglašava da će budući gradonačelnik iz redova Srpske napredne stranke da se bavi isključivo gradom i boljim životom građana Šapca.

Naš gradonačelnik se sigurno neće kao Nebojša Zelenović slikati u Peći ispod zastave tzv. Kosova i američke zastave dok srpske nema, neće kukati po stranim ambasadama, neće upadati u policijske stanice kao Zelenović u Lučanima, naš gradonačelnik neće kao Zelenović upadati u RTS niti će lomiti saobraćajne znakove.

Naš gradonačelnik će sedeti u Šapcu, baviće se investicijama i boljim životom za sve Šapčane.

I zato će i na ponovljenim izborima na 27 biračkih mesta Šapčani konačno reći ne Nebojši Zelenoviću i Dušanu Petroviću i posle 20 godina, na čelu sa Srpskom naprednom strankom krenuti u bolju budućnost, putem razvoja i prosperiteta, zaključio je Vesić

GO SNS Šabac