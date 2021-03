Saopštenje Udruženje elektronskih medija Komnet

Na proširenoj sednici Upravnog odbora Komneta, u prisustvu predstavnika ostalih novinarskih i medijskih udruženja iz cele Srbije, doneto je zajedničko saopštenje, a povodom netačnih navoda od strane udruženja okupljenih oko medijske koalicije.

Njihovi napadi razotkrivaju svu neophodnost našeg samoorganizovanja i potvrđuje potrebu da se, kako nas nazivaju, nove medijske snage udruže. Oni su upravo ti koji iniciraju i produbljuju podele na medijskoj sceni svakoga dana. A mi smo svi njihovi nezadovoljni, bivši članovi, nastali iz nužde, bez stranih i domaćih donacija ikombinacija. Od nas treba da očekuju još žešće aktivnosti, ali isključivo u interesu struke, jer smo iz dana u dan sve brojniji.

Ako UNS i medijska zajednica zagovaraju naše prebrojavanje, mi smo spremni za to. U ovom tenutku je potpuno jasno da smo apsolutno brojniji i aktivniji od nekih skoro nastalih udruženja iz medijskog saveza, poput Asocijacije onlajn medija, ali i onihstarijih, poput ANEM-a, NDNV-a, Lokal pressa, pa možda i NUNS.

Naša snaga leži u našem glavnom cilju, a to je borba za što bolji položaj zaposlenih u lokalnim i regionalnim medijima, na šta su oni odavno zaboravili. I umesto da se UNS bavi ukupnom medijskom scenom da radi na poboljšanju položaja novinara i medijskih radnika, on se bavi našim udruživanjem. Pritom zaboravljaju da je medijska scena poslednjih godina, u monogome izmenjena. Zato mi razumemo njihovo nezadovoljstvo, jer su monopolske pozicije UNSa, NUNS-a, NDNV-a, ANEM-a, našim organizovanjem i aktivnostima, prilično uzdrmane. Uz zahvalnost na prepoznavanju našeg značaja na medijskoj sceni Srbije, ubeđeni smo da potpredsednica Vlade i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković, istrajati u nameri da se za bitna pitanja našeg esnafa čuje glas svih medijskih udruženja u skladu sa izmenjenom medijskom scenom Srbije.

Udruženja lokalnih i regionalnih medija novinara i medijskih radnika:

Komnet, Prouns, Društvo novinara Vojvodine,Društvo novinara Niša, Udruženje medija i medijskih radnika, ARTS