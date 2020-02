Saopštenje OO SNS Vladimirci

Opštinski odbor Srpske napredne stranke Vladimirci odlučno negira sve navode bivše članice naše stranke Aleksandre Krstić, koja iz samo njoj znanih razloga, već danima govori najgore neistine o kolegama i stranci kojoj je do skoro pripadala. Dešava se da ljudi promene mišljenje, odluče se za drugu političku opciju, ali to nikada ne bi trebalo da bude razlog za klevetanje dotadašnjih kolega i prijatelja. Ne ulazimo u motive Krstićeve da javno, na televiziji pokazuje falsifikovane, navodno stranačke dokumente, ali dobro pamtimo skandal koji je izazvala kada je ukrala telefon predsednika opštine, zbog čega je, uostalom, osuđena na 5 meseci zatvora, uslovno na 2 godine.

Imajući u vidu da je Aleksandra Krstić, uprkos šteti koju pokušava da nam nanese bez ikakvog razloga, samohrana majka, do sada smo ćutali i nismo reagovali na seriju neosnovanih optužbi, koje su s njene strane upućene stranci. Ipak, ukoliko se ovi verbalni i ničim izazvani napadi nastave, Opštinski odbor Srpske napredne stranke Vladimirci će pravdu potražiti na sudu.

