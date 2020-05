Saopštenje Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Valjevu

Lazar Gojković, kandidat za gradonačelnika i nosilac liste Srpske napredne stranke u Valjevu “Aleksandar Vučić – Za našu decu.”, održao je konferenciju za novinare u Gradskom odboru Srpske napredne stranke Valjevo, na kojoj je predstavio predizborne aktivnosti pred glasanje 21. juna, kao i planove za naredne četiri godine.

Poručio je da posle teške borbe sa koronavirusom, nastavljaju tamo gde su stali pre uvođenja vanrednog stanja.

– Svetska kriza, pandemija koronavirusa, koja je paralisala ceo svet, ubila više od 300.000 ljudi i osakatila mnoge od najjačih svetskih ekonomija, u Srbiji je dočekana sa velikom odgovornošću, znanjem i jedinstvom struke i vlasti.

Zahvaljujući delovanju kriznih štabova, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, Srbija iz ove krize izlazi sa gotovo netaknutom ekonomijom, ali i, što je najvažnije, sa sačuvanim ljudskim životima: dok se u najrazvijenijim zemljama sveta broj žrtava broji u desetinama hiljada. U Srbiji je najgori scenario sprečen, zahvaljujući vizionarskom liderstvu, velikim naporima medicinskih radnika, i disciplini većine građana. Ova pobeda Srbije je inspiracija i nama iz Srpske napredne stranke u našem Valjevu da sa ponosom predstavimo plan razvoja Valjeva, za koji tražimo mandat od građana, da ga zajedno sa vama, i uz veliku pomoć države Srbije, sprovodimo u narednim godinama. Sve to sa ciljem da naš grad učinimo mestom za život kakvo svi priželjkujemo – na početku je poručio Gojković.

Razvoj Valjeva u naredne četiri godine, biće veliki, brz i značajan. Država Srbija je donela odluku da puno investira u Valjevu. Neke od investicija od strateškog značaja za grad su: izgradnja brze saobraćajnice Iverak-Lajkovac, dužine 17,5 km, čime ćemo biti povezani na autoput Miloš Veliki – Koridor 11. Valjevo će se ovako otvoriti ka ostatku Srbije, a najveća vrednost ovog projekta je što će Valjevo postati interesantno za investitore. Urediće se privredna zona gde treba da dođu i domaći i strani investitori i izgrade svoje fabrike i pogone. Cilj svega je da mladi Valjevci imaju pristojan posao u svom gradu. Zahvaljujući investicijama države, u narednom periodu ovaj kraj će dobiti bolje puteve, biće inicirana i izgradnja Severne obilaznice oko Valjeva, a u toku je projektovanje prve faze rekonstrukcije objekata Valjevske bolnice, Gerontološkog centra, Doma zdravlja i stomatologije. Za državu je gasifikacija Kolubarskog okruga jedan od prioriteta i time će se rešiti veliki problem zagađenja vazduha. Planira se izrada transportnog gasovoda do Valjeva i gasifikacija grada. Zatim će se ulagati u Divčibare, veliki turistički potencijal našeg kraja.

– Kao što vidite, država je već pokrenula mnogo novih projekata za Valjevo koje su građani sanjali godinama. Neki mrtvi i zapušteni projekti će biti završeni, i beskrajno smo zahvalni državi, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, na ovome, ali ovo ne znači da mi na lokalu treba da sedimo skrštenih ruku. Naprotiv, na nama je da uradimo sve što možemo za naš grad. Srpska napredna stranka u Valjevu, i ja ispred nje, obećavamo građanima, obećavamo pre svega našoj deci, da ćemo odgovorno i transparentno razvijati naš grad, obećavamo da će za četiri godine svi moći da vide rezultate našeg zajedničkog rada. Biće poznato gde je uložen svaki dinar naših građana, i obećavamo odgovornost u polaganju računa građanima. Želimo da naša vlast u svakom trenutku bude podložna kontroli, a Srpska napredna stranka i ja lično ćemo se boriti da garantujemo za sve ovo našom čašću i našim imenima – rekao je Gojković.

Na pitanja novinara da li u predizbornoj kampanji očekuje prljavu borbu političkih oponenata, on je odgovorio da polazi od sebe i da se nada poštenoj utakmici.

– Kao neko ko dolazi iz sveta sporta, ja sam naučen fer pleju, nadam se da će i drugi razmišljati na taj način, da se neće služiti prljavom kampanjom i teškim rečima. Ja imam poštovanje prema svakom protivniku i svim kandidatima – rekao je Gojković. Istakao je da će kampanju i na lokalnom nivou, kao što se radi na državnom, voditi u skladu sa epidemiološkim preporukama, bez velikih skupova, a da će na sam dan glasanja, poštovati sve što budu tada rekli epidemiolozi.

Gojković se zahvalio predsedniku Aleksandru Vučiću na poverenju i istakao je da neće štedeti svoje vreme i energiju, kako bi to poverenje opravdao i s građanima i svojim timom ubrzao razvoj Valjeva.

– Svu svoju energiju ću usmeriti ka stvaranju nekih novih vrednosti za ovaj grad. Ja sam ovde rođen, odrastao sam ovde i ovde živim. Za mene ne postoji veći motiv da od svog rodnog grada napravim mesto gde će moji sugrađani i deca bolje živeti. Naravno, da to ne mogu da uradim sam. Zato mi je potrebno da mi građani pomognu – rekao je Gojković i dodao da veruje u apsolutnu pobedu Srpske napredne stranke u Valjevu.