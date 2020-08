Saopštenje Gradskog odbora SNS Šabac

Gradski odbor Srpske napredne stranke Šabac izražava čuđenje zbog izjave bivšeg gradonačelnika Nebojše Zelenovića da jedva čeka da se izbori na 27 biračkih mesta ponove, jer je upravo Zelenović učinio sve da te izbore odloži, videvši koliko veću podršku naroda ima Srpska napredna stranka.

Svoj katastrofalni rezultat na proteklim izborima neuspešno je pokušao da opravda besmislenim optužbama o izbornoj krađi. Iako je Upravni sud te optužbe odbacio, Zelenović uporno nastavlja da laže, pritom ne odgovarajući na sledeća pitanja:

1.Kako je moguće da je, kada je napustio ideju bojkota, tvrdio da će on u Šapcu, koji je njegova oaza demokratije, organizovati najdemokratskije izbore na svetu?

2.Kako je moguće da Srpska napredna stranka pokrade izbore, koje u potpunosti organizuje Zelenovićeva lokalna samouprava, čime se više puta sam hvalio, sve dok nije video izborni rezultat?

3. Da li Zelenović demokratskim izborima smatra samo one na kojima on pobeđuje?

4. Zašto nije održao ponovljene izbore u prvom zakonskom roku i da li mu je bilo preče organizovanje sednice Glavnog odbora Demokratske stranke u šabačkom pozorištu?

Brutalnim lažima i kontinuiranim odlaganjem ponavljanja izbora na 27 biračkih mesta, Nebojša Zelenović pokušava da obezbedi sebi još koji dan na vlasti, uprkos činjenici da su Šapčani jasno rekli da ga više neće na čelu grada.

S ciljem zaštite izborne volje naroda, pozivamo nadležne organe da, ukoliko Zelenović nastavi odugovlačenje sprovođenja odluke Upravnog suda o ponavljanju izbora na 27 biračkih mesta, u Šabac uvedu prinudnu upravu.

Glas naroda nije poligon za kockanje kao što misli Nebojša Zelenović, već neprikosnovena svetinja, koju će Srpska napredna stranka braniti svim pravnim sredstvima.

GO SNS Šabac