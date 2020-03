Šabac bira 26. aprila između politike koju vodi Aleksandar Vučić i Dušan Petrović

Pred nama je kampanja tokom koje će učesnici na izborima, predstavljajući svoje programe pokušati da nas ubede da baš za njih glasamo. I na prvi pogled je uočljivo da novih lica nema. Na osnovu svega što su dosad uradili, građani već znaju kome mogu, a kome ne mogu da veruju. To naročito važi za lokalne izbore, gde se svi u manjim sredinama dobro poznaju.

Posebno važna bitka vodiće se za grad Šabac. Pre svega, jer je u tom gradu 2016.godine kalkulacijama i najgrubljim kršenjem demokratskih načela izigrana izborna volja građana. Tada je u Šapcu ubedljivo pobedila Srpska napredna stranka, ali je koalicija okupljena oko Dušana Petrovića i Nebojše Zelenovića sa grupama građana formirala vlast. Uveliko se tada pričalo u Šapcu o brutalnim kupovinama glasova, ucenama, pretnjama i pritiscima na odbornike od strane Dušana Petrovića, glavnog čoveka iz senke.Njegovi sumnjivi poslovi već godinama nanose štetu svim građanima Mačve. Petrović je, naime, za vreme svoje vlasti naneo nemerljive gubitke privredi Šapca. Rasprodao je plodne oranice, radnike “Zorke” ostavio bez posla i plata, a preduzeće poklonio tajkunima. Među firmama koje je uništio je i ASP “7 jul”, a na spisku rasprodatih firmi je i “Šabac promet”, “Ingo”, ” Jela”, “Obnova”. Građani Šapca mu ipak posebno zameraju što ih je ostavio bez dijagnostičkog centra vrednog dva miliona evra. Nije se Petrović proslavio ni na republičko nivou. Srpsko pravosuđe se još nije oporavilo od njegove reforme, tokom koje je inače bez posla ostavio nekoliko stotina sudija i tužilaca. Da ga i ekonomija, posebno bankarstvo interesuje, Petrović je pokazao bliskim i ortačkim odnosima sa tajkunom Draganom Đilasom.Dok su vladali Demokratskom strankom neke banke su radile samo za njih. Među njima Razvojna banka Vojvodine, Privredna banka Beograd i Razvojna banka. Iz ove tri banke Đilas i Petrović su kroz sumnjive kredite za DS izvukli milione. Međutim, drugi su odgovarali.Sve svoje saradnike, “pustili su niz vodu”, kako bi izvukli svoje glave. Imajući sve to u vidu, ne čudi to što je svojevremeno predsednik SNS Aleksandar Vučić, Dušana Petrovića nazvao “velikim lopovom”.Petrović se tada uvredio, jer istina najviše boli, pogotovo kad je zastupa čovek sa kredibilitetom, A Aleksandar Vučić to jeste. Pokazao je to radom, rezultatima, posvećenošću dobrobiti svih građana, koji će uskoro u celoj Srbiji dati svoju ocenu učesnicima na izborima. U Šapcu, narod će birati između Aleksandra Vučića i Dušana Petrovića. Sudeći po raspoloženju građana, Petrović neće imati razloga za slavlje.