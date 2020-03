Roman “Glad” Mirjane Bobić Mojsilović u kikindskom Kulturnom centru

Roman „Glad“Mirjane Bobić Mojsilović, koji je predstavila kikindskoj publici u Kulturnom centru je priča o novcu, o gladi za novcem, za posedovanjem, za ljubavlju, prestižem, seksom, stvarima. Kako autorka objašnjava, to je priča o svim našim gladima, o sitosti i kajanju i stidu, o penjanju i silasku, o beogradskom velikom Getsbiju, koga je Beograd učinio gorkim i ponovo ga učinio čovekom.

Sve je bilo kao i obično, život se nastavljao. Još jedan običan dan. Skinuo sam se go, izašao u baštu i skočio u bazen. Plutao sam. Bila je to scena kao iz Getsbija. Da je neko došao da me upuca u potiljak, kao u romanu, ništa se ne bi promenilo. Bio sam mrtav. Tako glasi sam početak romana „Glad“ koji je autorka, inače okarakterisana kao jedna od najzanimljivijih književnica ovog vremena, Mirjana Bobić Mojsilović predstavila kikindskoj publici. Velika sala KC bila je prepuna i tražila se stolica više. Inače, roman „Glad „ već je svojim prvim izdanjem izazvao veliko interesovanje, kaže autorka i dodaje:



-Ja sam presrećna, zato što Laguna objavljuje reizdanja svih mojih knjiga. Drugo, “Glad” je vrlo značajan roman, koji je već u prvom izdanju bio jedan ozbiljan ne samo bestseler, to je bila knjiga koja je izmenila živote mnogim mladim ljudima, pogotovo momcima. To je moja prva knjiga, kojom sam ja privukla mušku publiku. U svojoj izjavi ona naglašava da smo generalno gladni ljubavi i gladni pažnje, uspeha, te da je najveća od svih gladi savremenog sveta – glad za novcem:

-Iako ja mislim da je ta glad nametnuta, da bi se zatrpale one druge gladi: glad za bliskošću i glad za ljubavlju. Samo što niko nije rekao ljudima, ali eto ja im kažem, u svim svojim knjigama, pogotovo u romanu “Glad”, da se duša ne može napuniti stvarima. Ni jedna tašna, od ne znam koliko hiljada evra, niti auto…mogu nam dati samopoštovanje i poštovanje drugih ljudi i to je to. Otuda toliko depresije i toliko…agresije. Glad je prvi roman, u kom je naša sagovornica pisala u prvom licu jednine, muškog roda. Preuzimajući kompletnu sliku života, iz ugla muškarca, došla je, kako kaže do spoznaje ustvari potpuno istih polaznih tački i identifikacije gde se gube granice. Kako objašnjava, osim izazova i zabavnog momenta, uspela je i da bolje upozna svet, ali i sebe.

Jedna od najvećih laži savremene civilizacije, dodala je Bobić Mojsilović je da su žene sa Venere, a muškarci sa Marsa i da smo dva uzajamno zavađenja plemena, koja vode rat do istrebljenja. Ona tvdri da duša nema pol i da smo isti, jedino što su nam kulturolaška sredstva dodeljena drugačije i da muškarac mora da bude pobednik i da ne sme da pokaže da je uplašen, da ima dilemu, da je nesiguran, ali ,kaže ona, mi smo apsolutno isti.

U romanu „Glad“ Mirjana Bobić Mojsilović, žena sa raskošnom ženskom dušom, koja savršeno razume muški razum, tu svoju teoriju i dokazuje pišući baš o čoveku koga svi poznajemo i na koga svi pomalo i ponekad ličimo, koji god pol da je u pitanju.