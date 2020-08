Rod kukuruza i suncokreta biće bolji nego prošle godine

Prinosi pšenice ove godine nisu doneli željeni rod poljoprivrednicimau našem kraju. Ipak, sudeći po trenutnom stanju suncokreta, kukuruza, šećerne repe i soje prolećne kulture nadmestiće gubitke ozimih useva koje su proizvođači imali.

-Sve okopavine su u dobrom stanju zahvaljujući tome što su uslovi bili odličlne u toku generativnih faza razvoja. Visoke temeprature za ovo doba godine su uobičajene i nisu nanele štetu usevima- istakao je Aleksandar Pap, savetodavac PSS.

Vremenske prilike koje smo imali tokom godine pogodovale su razvoju suncokreta.Najrasprostranjenija kultura na našem lokalitetu je kukuruz i on se nalazi u fazi štane zrelosti i nalivanja zrna. Rod kukuruza će se kretati od pet do iznad 10 tona u zavisnosti od toga koliko kiše je koji deo atara dobio. U junu je palo oko 80 litara kiše po kvadratnom metru, u julu četdesetak, a u prvoj polovini avgusta bilo je od nula do 40 litara padavina. I šećerna repa i soja su u veoma dobrom stanju i naš sagovornik napominje da će rod biti veći u odnosu na lane.

Suncokreta ima na oko 20.000, a kukuruza na 25.000 hektara. Šećerna repa tradicionalno zauzima oko 1.500 hektara, dok je soja veoma malo zastupljena u kikindskom ataru.