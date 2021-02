Rezultat radne posete čelnika grada “Našoj kući” razumevanje oko strateških planova

Gradonačelnik Lukač sa saradnicima posetio je Centar za pružanje usluga socijalne zaštite, odnosno „Našu kuću“ kako ovu instituciju svi nazivamo. Govorilo se o važnim i streteškim pitanjima a ujedno i o aktivnostima samih korisnika.

Gradonačelnik Nikola Lukač, predsednik skupštine Mladen Bogdan i Ramona Tot u Gradskoj upravi zadužena za pitanje rodne ravnopravnosti, manjinama i brigu o porodici obišli su Centar za pružanje usluga socijalne zaštite „Našu kuću“. Razgovaralo se o strateškom ratvoju socijalne zaštite u Kikindi ali i tekućim programima.

–lepo je videti trud radnika i kroisnika koji se priduržavaju svih mera. Danas smo pričali o strategijama, planovima i problemima. Problema uvek ima i nažalost uvek će ih biti ali mi se trudimo da kao čelnici grada to rešimo, da to prevaziđemo i da dajemo ideje , odnosno da zajednički napravimo plan, istakla je prilikom posete „Našoj kući“ Ramona Tot, članica gradskog većazadužena za rodnu ravnopravnost, manjine i brigu o porodici.

Centar Naša kuća ima ukupno 33 korisnika. Zbog preporučenih mera zaštite a i odluke samih roditelja u centru sada u proseku boravi 10 korisnika.

– Radimo u dve ekipe, menjamo se nedeljno, da bismo održali kontinuitet, da bismo ono što je naš posao obavili, pružili uslugu korisnicima kojima to treba, a nadamo se boljem vremenu. Čim proleće grane radićemo napolju, onda će moći svi da dolaze. Sada smo u okviru ove radne posete zaista imali jako dobar sastanak. Ono što je za nas važno, razgovarali smo o strateškom razvoju socijalne zaštite u Kikindidotakli smo se nekih tema kao što su usluga „Predah“, rana prevencija kod dece koja imaju identifikovane neke probleme pa da se to identifikuje pre škole i da se krene sa ranom intervencijom, razgovarali smo o nekim našim potrebama. Imam utisak da smo zaista doprli do onih koji to treba da čuju i da će to u nekoj bliskoj budućnosti doneti dobro i Gradu Kikindi, našim korisnicima i Centru, kaže Cecilija Šajber, direktorka ustanove “Naša kuća” .

Usluga „Predah“ jedna je od prepoznatih usluga socijalne zaštite koja omogućava smeštaj korisnika na dnevnom ili višednevnom nivou. Iako je ova usluga nešto što se tek razmatra i za nju je neophodno stvoriti kapacitete, pre svega smeštajne, ona bi pružila olakšanje mnogim roditeljima koji nisu u prilici da pronađu adekvatnu negu za svoju decu kako bi obavili poslove ili privatne obaveze. Centar socijalne zaštite Kikinda finansira se iz sredstava grada u najvećem delu, dok se manji deo odnosi na tranfere sa državnog nivoa.