“Rezervisano”: Novogodišnji intervju sa gradonačelnikom Nikolom Lukačem

Borba protiv korone i kreiranje rebalansa, kao i budžeta za narednu godinu, obeležili su rad sadašnje gradske vlasti u protekla četiri meseca, od kada je ona formirana na čelu sa gradonačelnikom Nikolom Lukačem.

O aktuelnim temama- Kikindi tokom pandemije koronavirusa, planovima za iduću godinu, o tome koji će projekti biti nastavljeni, a koji započeti, u emisiji „Rezervisano“ na TV Kikinda sa gradonačelnikom Nikolom Lukačem razgovarala je Jelena Crnogorac. U tekstu prenosimo delove intervjua.

Kapitalni projekti: fabrika vode, izgradnja pijace, rekonstrukcija bolnice…

– Uz podršku KFW banke i ministarstva radili smo na finaliziranju ugovora koji će uskoro biti potpisan, posao je vredan 9,6 miliona evra. Očekujemo da će to biti do kraja januara, i onda postoji rok od 828 dana koliko je predviđeno elaboratom da grad Kikinda dobije fabriku vode koja će građanima omogućiti vodu u skladu sa svim pravilnicima Republike Srbije.To je višedecenijski problem i bili smo vrlo oprezni pogotovo poslednjih meseci, da na iskustvima nekih okolnih lokalnih samouprava, pokušamo da predupredimo eventualna negativna iskustva, kako bismo potpisivanjem ugovora i otpočinjanjem izgradnje postrojenja stvarno dobili pijaću vodu koja će zadovoljavati sve kriterijume i pravilnike. Daćemo sve od sebe da to tako bude.

Veoma velika investicija za grad Kikindu je rekonstrukcija Opšte bolnice. Uskoro se završava javna nabavka za rekonstrukciju starog dela bolnice, vrednost te prva faze je 284 miliona dinara, to će finansirati Vlada RS. U planu su i druga i treća faza. Grad Kikinda će dobiti modernu, lepu bolnicu koja će za zdravstvene radnike značiti bolje uslove rada, a za građane u našem regionu bolju zdravstvenu uslugu.

U prethodne dve godine radi se na izgradnji gradske pijace, to je takođe višedecenijska želja građana da imamo modernu pijacu. Vrednost radova je 250 do 270 miliona dinara, to se radi uz pomoć pokrajinske Uprave za kapitalna ulaganja. Nadamo se da ćemo do kraja maja imati modernu, lepu, funkcionalnu pijacu. Kada radovi budu pri kraju, deo trga ispred pijace biće rekonstruisan u skladu sa postojećim ambijentom.

Od izuzetno velike važnosti je i projekat brze saobraćajnice od Kikinde do Sombora, oživeće ovaj deo i region, i povećati naše investicione potencijale. Nastavićemo intenzivno da radimo i na poboljšanju uslova na graničnom prelazu Nakovo.

O epidemiji korone…

Ispostavilo se da je treći talas mnogo teži, jači i rasprostranjeniji nego prvi. Grad i država su na adekvatan način odreagovali, naravno, pokazale su se određene prednosti i mane našeg sistema. Veliki naklon za zdravstvene radnike, sve službe, od policije, vojske, civila koji su pokazali veliku borbu i solidarnost da zajednički preguramo ovu pošast. U ovom momentu još uvek smo u vanrednoj situaciji, imamo preko 1.300 aktivnih slučajeva, međutim pokušavamo da stabilizujemo situaciju. Moramo se se pridržavati preporučenih mera, treba da se čuvamo, izbegavamo okupljanja, držimo distancu, nosimo maske. Svi znamo da smo dobri domaćini kojima će nedostajati tradicionalna praznična okupljanja, ali treba da budemo odgovorni prema sebi i prema okolini i vodimo računa jedni o drugima.

Nažalost, izgubili smo dosta naših sugrađana. Izrazio bih saučešće porodicama. Onima koji se oporavljaju želim uspešan oporavak. I ja sam jedan od onih koji se oporavio od ove opake bolesti, možda sam imao više sreće od onih koji su imali veće tegobe i posledice, ali verujte da nije lako ni ono što vam prođe kroz glavu tokom tih 14 dana izolacije. Posle toga, treba jedan duži period da biste se vratili normalnom životu. Još jednom apelujem da se uzdržimo velikih okupljanja, dok god epidemija ne prođe.

Verujem da i oni koji su mislili da je to bezazleno, kada u okruženju vide prijatelje, rođake, nekog ko teško prolazi kroz proces oporavka ili nažalost izgubi život, većina građana Kikinde je ozbiljno shvatila i uspeli smo zajedno da sprovedemo mere i usporimo širenje opakog virusa. Privrednici, ugostitelji odmah su odreagovali, imali puno razumevanje. Po informacijama koje imam, jako malo je bilo kršenja izolacija.

O budžetu

-Korona je takođe uticala na to da moramo da napravimo rebalans budžeta, da sagledamo situaciju uz pomoć svih relevantnih faktora, budžetskih korisnika, direktnih i indirektnih, da vidimo šta su nam prioriteti, koji su troškovi nisu neophodni u ovom momentu. Budžet je ne malo smanjen, 700 miliona. Hvala svim saradnicima i korisnicima budžeta koji su imali razumevanja za ovu situaciju. Građani su izabrali kontinuitet vlasti i dali podršku politici Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke odnosno koaliciji „Za našu decu“. Jedan nov tim ljudi ovde u Kikindi je nastavio tu politiku, njena načela i principe. Odmah smo analizirali kompletan budžet, dva, dva i po meseca smo se bavili kako da budžet rasteretimo nepotrebnih troškova. Imamo preuzetnih obaveza što je bilo opterećujuće, ali smo uz razumevanje svih uspeli da ih smanjimo, obezbedimo normalno funcionisanje, da izmirimo da i sportski klubovi nesmetano rade, kao i udruženja građana.Sa predsednicima mesnih zajednica smo razgovarali o tome da i u selima pronađemo prioritete.

Deo sredstava izdvojili smo za bolje funkcionisanje bolnice 2, 5 miliona, zatim milion dinara za lečenje dece od sredstava za doček Nove godine. Smatramo da je prava odluka i da ugostiteljima smanjimo 30 odsto cenu zakupnine lokala, a turističkim agencijama 50 odsto. Izabrali smo prioritete, normalno funkcionisanje institucija, sve potrebe građane su ispoštovane, ali uz određena smanjenja. Brojne manifestacije i aktivnosti nisu mogle biti realizovane do kraja godine, pa smo imali mogućnost da uštedimo taj novac.

Kao pravi domaćini, ceo moj tim je na realan i objektivan način pokušao da sagleda sve što će se dešavati u 2021. godini. Zahvaljujem se vladi i predsedniku republike jer smo dobili 65 miliona iz tekuće budžetske rezerve da dugove izmirujemo relaksiranije. Za dug „Apoteke“ je bilo reči da će na neki način izmiriti država, ali to ipak moraju da saniraju lokalne samouprave. To je dug od 110 miliona. Uspeli smo da napravimo sporazum i da to isplaćujemo u narednoj godini. Tu su i tzv. cipelići, troškovi putovanja do radnog mesta, bili smo opterećeni i tužbama, ali smo reorganizacijom svih troškova uspeli da napravimo plan da se to sve izmiri. Ove dve stavke koje je trebalo isplanirati u ovoj i narednoj godini su oko 200 miliona. Dobrom organizacijom uspeli smo sve da posložimo kako treba, pa će nam u 2021. budžet biti mnogo realniji i objektivniji.Procenilo se koliko će biti priliva, oko 2,694 milijarde i tako smo kreirali i rashode, nadajući se da ćemo sa pokrajinom i republikom naći alternativne izvore finansiranja za sve dobre projekte koje novcem iz gradske kase nećemo moći da ostvarimo. Siguran sam da nećemo morati da pravimo rebalans naniže. Iskreno se nadam većim prihodima, ali odgovornom analizom bili smo oprezni i napravili najrealniji budžet u ovom trenutku.

Novogodišnja čestitka sugrađanima

Svima bih poželeo zdravlje, videli smo u ovoj godini da nam je navažnije. I naravno, sreću, radost, veselje i napredak. Očekujem da ćemo zajednički prebroditi sve prepreke i od grada Kikinde napraviti još bolje mesto za život i rad.