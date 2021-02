Revakcinisani korisnici Gerontološkog centra Kikinda

U kikindskom Gerontološkom centru danas je obavljena revakcinacija korisnika ovog centra koji su prvu dozu Fajzerove vakcine primili 13.januara. Podsetićemo, vakcinisano je 50toro zaposlenih i korisnika a danas je obavljena i revakcinacija.

Korisnici Gerontološkog centra i dalje čekaju priliku kada će moći da primaju posete, koje su im zbog epidemiološke situacije onemogućene već godinu i dva meseca. Prvo zbog gripa, a nakon toga zbog epidemije virusa korona.

U Kikindi nema većih promena kada je broj novoobolelih slučajeva u pitanju. Prema zvaničnim podacima Štaba za vanredne situacije za 24 sata obolelo je 8 sugrađana, a u Covid ambulantamo broj prvih pregleda je nešto povećan ali ne i broj pozitivnih antigenskih testova. Recimo, danas do 14 časova registrovan je jedan novooboleli. To ukazuje na to da su prisutne i druge respiratorne infekcije.