Retka rasa živine “rodajland” uzgaja se u domaćinstvu sugrađana Aleksandra Danića

Aleksandar Danić nakon što se čitav radni vek bavio bravarstvom, od odlaska u zasluženu penziju, odlučio je da svoje slobodno vreme posveti živinarstvu. Iz hobija počeo je da uzgaja posebnu vrstu kokošaka “rodajland” koji mu sada otvara mogućnost za razvijanje ozbiljnog posla u proizvodnji organske hrane.

-Po kvalitetu mesa ova rasa je među tri najbolje na svetu i to je bio moj motiv da ponovo dođem do ove živine. Nosivost jaja je od 240 do 280 tokom jedne godine – kaže Aleksandar Danić.

Poreklo ove živine je sa Islanda. “Rodajland” je visoko rasna živina. Koke i petlovi su veoma široki i dugi, preko čitavog tela imaju idealno raspoređeno perje tamno crvene boje.

Kako bi unapredio uzgoj ove živine i proširio proizvodnju naš sagovornik ima dva inkubatora. Aleksandar Danić trenutno ima oko 140 komada ove živine i planira proširenje. Pored ljubavi prema živini ovo je i odličan način da se upotpuni kućni budžet.