Rekordan broj obolelih u Kikindi u jednom danu, od 117 testiranih 39 pozitivnih

U petak je u Kikindi od 117 testiranih osoba, 39 bilo pozitivno na korona virus što je rekordan broj od početka epidemije, istakla je epidemiolog dr Sandra Radlović, direktorica ZZJZ. Epidemiloška situacija na teritoriji grada je izrazito nepovoljna sa tendencijom pogoršanja.

–Praktično trećina pacijenata je pozitivna i to je najveći procenat pozitivnosti od kada radimo testiranje. Trenutno je 119 aktivnih slučajeva kovida 19 od kojih je 18 hospitalizovano u Bolnici. Na svu sreću, nijedan bolnički pacijent nije životno ugrožen. Najviše je zaraženih starosti od 20 do godina odnosno radno aktivno stanovništvo.Imamo još zdravstvenih radnika u kikindskoj Bolnici pozitivnih na virus, kao i dete od 17 godina koja je u opštem dobrom stanju i nalazi se na kućnom lečenju, ona je praktično asimptomatski slučaj. S obzirom na to da su u kovid ambulanti Doma zdravlja ogromne gužve i čeka se više sati na pregled razmatrićemo mogućnost da otvorimo još neki prostor za ovakve preglede – istakla je dr Radlović i dodala da Kikinda ulazi u ozbiljno pogoršanje epidemiološke situacije i da je sada od najveće važnosti da se poštuju sve mere jer broj obolelih i broj umrlih zavisi od odgovornosti svih nas.

Virus može da se pobedi jedino poštovanjem mera, tako da je gradonačelnik Nikola Lukač još jednom apelovao na sve da ih se maksimalno pridržavaju.

–Još u ponedeljak je Štab za vanredne situacije doneo oštrije mere tako da smo pravovremeno delovali, a one se za sada neće menjati. Nosite maske, držite distancu, dezinifikujte ruke, ne boravite duže vreme u zatvorenom prostoru gde je veći broj ljudi, odložite proslave za neka bolja vremena. Kikinđani su uvek bili odgovorni što smo i pokazali do sada. Sada je najvažnije voditi računa o svakom ponaosob. Mlade ljude zamolio bih da se ne okupljaju po kafićima ili proslavama i da se pridržavaju svih mera. Novi Zakon koji je donesen pre nekoliko dana daje mogućnost inspekcijama da lakše obavljaju svoj posao tako da za sada nećemo uvoditi vanredno stanje – rekao je Lukač i napomenuo da će grad u saradnji sa Crvenim krstom pokušati da obezbedi još šatora za ambulante ispred kojih je najveća gužva kako bi građani mogli da se sklone od lošeg vremena kao i da se obezbedi još lokacija za preglede i testiranje.

Miroslav Dučić, član Gradskog veća zamolio je sve činovnike da se pridržavaju donetih mera.

-Najveći broj privrednika pridržava se donetih mera. Najveći pritisak je na vlasnike ugostiteljskih objekata sa kojima smo imali sastanak. Shvatili su ozbiljnost situacije i pridržavaju se naših preporuka. Pre dva dana u kordiniranoj akciji inspekcija,obavljena je kontrola u 50 ugostiteljskih objekata i svi su poštivali radno vreme do 21 sata- precizirao je Dučić .

Dragan Pecarski, član gradskog veća kaže da neće biti pauze u sportskim takmičenjima.

-Svi sportski klubovi pridržavaju se mera Štaba za vanredne situacije i ZZJZ. Primera radi u SC “Jezero” ni jedna osoba ne može da uđe bez merenja telesne temperature, dezinfekcije ruku i prolaska kroz dezobarijeru. Za sada je situacija pod kontrolom i očekujem da će tako i ostati. Od ponedeljka počinje sanacija dela zatvorenog bazena tako da u narednih mesec dana on neće biti u funkciji – dodao je Pecarski

U Severnobanatskom upravnom okrugu zaraženo je 186 osoba. U Kanjiži 22, u Senti 19, Novom Kneževcu 16, Čoki ih šestoro i u Adi četvoro.