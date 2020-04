Rekordan broj obolelih od korona virusa

U Srbiji je od COVID-19 obolelo ukupno 4.054 osobe. Od ukupnog broja obolelih 890 je hospitalizovano, a 138 je na respiratoru. Od početka epidemije od posledica korona virusa u našoj zemlji preminulo je 85 osoba. U protekla 24 sata pozitivan rezultat ima 424 osoba i to je najveći broj do sada. Kako je istakao pokrajinski sekretar za zdravstvo dr Zoran Gojković istako je Dom za stare u Nišu stavljen u karantin jer je korona virus ušao u ovu ustanovu i to zato što se nisu poštovale naređene mere pa je protiv direktora podneta krivična prijava.

Od početka epidemije u Srbiji je testirano 20.958 nosoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja.