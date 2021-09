Regionalni centar za talente „Dušan Vasiljev“ upisuje novu generaciju polaznika. Prijem osnovaca i srednjoškolaca će biti održan u nedelju, 26. 9. , a novina je nova oblast, biologija.

Uspesi koje postižu polaznici Regionalnog Centra za talente u Kikindi ne može niko da ospori. Učenici ne retko budu i u prvih deset na listama za upis na Univerzitete. Ostvaruju i 100 bodova na prijemnim ispitima, poput Irine Ilić koja je nedavno upisala pravni fakultuet a bila je polaznica Centra za talente od druge godine Gimnazije.

– Nju je istorija zanimala još iz osnovne škole, bila je jako uspešna, teme je sama birala. Obično uzimamo lokalnu istoriju, jer je to dalje zanimljivo na regionalnim takmičenjima. Pisala je o odnosu Kikinde sa Norveškom u II svetskom ratu, a nakon napisanog rada imala je zaista lepa iskustva i prilike. Na prijemnom ispitu ostvarila je maksimalnih 100 bodova iz istorije, kaže Dragana Francuski, profesorica istorije i mentorka pomenute Ilićke.

Upis u novu školsku godinu Centra za talente je u nedelju 26.09. u 10 časova. Obaviće se bez testiranja i potrebna je samo dobra volja i ljubav prema nauci. U nastavi mogu učestvovati učenici od sedmog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole. Deo starih polaznika nastavlja da pohađa nastavu u Centru za talente, a očekuje se i dobar odziv novih polaznika. U svakom slučaju, okolnosti za rad su nešto bolje nego prošle godine.

– Mi smo i u tim okolnostima napravili jedan strašan rezultat, mislim naravno na decu i njihove mentore. Novitet je nešto što je od nas traženo prethodnih godina a to je biologija. Nismo tada uspevali da nađemo rešenje. Sada vidimo da je to zaista atraktivan predmet. To smo videli i u drugim centrima. Deca se prilagođavaju okolnostima i pozicioniraju se ka tim prijemnim ispitima i traže ono što će im kasnije koristiti za recimo prijemne ispite. Rešili smo da angažujemo koleginicu Jelenu Mihajlović, koja jedan deo nastave obavlja i ovde u Gimnaziji. Ona će preuzeti i osnovne i srednje škole. Nadamo se i tu ozbiljnim rezultatima, kao i u drugim oblastima, kaže Srđan Sredić, rukovodilac Regionalnog centra za talente „Dušan Vasiljev“.

– Koga zanima nauka i neka od oblasti kojima se bavimo slobodno neka nam se obrate. Ovo je vid takmičenja koji je različit od onih koja se organizuju preko društava. Radi se istraživački rad. Koga zanima da nešto sam istražuje, da uradi nešto svoje, da nauči kako se piše naučno istraživački rad pravo mesto za njega je ovaj centar. Obično se stari polaznici ponovo jave, znači da su zadovoljni i ostaju sa nama do kraja svog školovanja. Na osnovu njihovih iskustava nadamo se da će se i novi prijaviti i da ćemo dobro sarađivati, dodala je profesorica Dragana Francuski.

I dalje nema državne mature i učenici koji na takmičenjima ostvare dobre rezultate ne polažu prijemne ispite iz tih predmeta. Učenički krediti i stipendije su takođe podsticaj za pohađanje nastave u Centru za talente, ali pre svega ljubav prema učenju, nauci i unapređenja sopstvenog znanja i to potpuno besplatno.

Budimir Đukićin, profesor geografije neće više raditi u Centru za talente i tim povodom je Srdić izrazio zahvalnost za prethodne godine i dodao da bez profesora Đukičina ovaj centra sigurno ne bi postojao.

Najveći broj polaznika upisanih u jednoj godini bio je oko 150 a ove godine se očekuju svakako i veći odziv.