Raste broj kovid pozitivnih, sve više obolelih tinejdžera

Pored kovid ambulante u Mikronaselju i febrilne ambulante u Opštoj bolnici, za odrasle sa simptomima korna virusa otvorena je i ambulanta u dvorištu II Zdravstvene stanice u Svetosavskoj 53. Ova ambulanta je adaptirana i uređena tokom leta, a sredstva za radove obezbedila je gradska uprava. Prema rečima dr Biljane Marković, direktorice Doma zdravlja radno vreme ove kovid ambulante je od 7 do 22 sata dok je ambulanta u Mikronaselju otvorena od 7 do 14 časova. Potreba za otvaranjem još jedne ambulante nastala je usled povećanja broja prvih i kontrolnih pregleda. Lekari na dnevno pregledaju više od 100 pacijenata i primera radi u ponedeljak je od ukupnog broja prvih pregleda 18 njih bilo pozitivno na korona virus na antigenskom testu. Pored dve ambulante za odrasle u okviru Dečijeg i Školskog dispanzera radi i febrilna ambulanta za decu gde je takođe više od 100 pregleda dnevno. Svakog dana više od desetoro dece i mladih bude pozitivno na ovaj virus i to su mahom srednjoškolci, dok je manji broj pozitivnih osnovaca koji pohađaju 7. ili 8. razred. Sreća je da deca i mladi imaju blažu kliničku sliku i da za sada niko od zaraženih nije hospitalizovan.

Povećanje broja zaražene dece uslovilo je i da pojedina odeljenja u školama počnu sa online nastavom. Tihomir Farkaš, predsednik Aktiva direktora škola napominje da je prema nezvaničnim podacima desetak odeljenja u četiri kikindske srednje škole na destodnevnoj online nastavi jer je dvoje ili više učenika obolelo od korona virusa. Osim zaraženih učenika, kovid pozitivni su i pojedini prosvetni radnici. Epidemiološku situacija u gradu stručnjaci ZZJZ prate iz časa u čas, sredom se radi presek stanja u školama u čitavoj Srbiji, a petkom se objavljuje spisak lokalnih samouprava u kojima se prelazi na druge modele nastave, napomenuo je Tihomir Farkaš.

Kada je reč o broju zaraženih prema podacima koji su dostupni na sajtu kikindskog ZZJZ u ponedeljak, 13. septembra, u Kikindi je bilo 492 aktivna slučaja.

Vakcinacija prvom dozom vakcine neznatno je bolja u odnosu na raniji period tako da se dnevno vakciniše 30-ak sugrađana. Vakcinacija trećom dozom obavlja se nesmetano i svi koji su primili dve rešeni su da pojačaju imuni odgovor trećom dozom.