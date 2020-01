Rano otkrijanje može sprečiti rak grlića materice

14. Evropska nedelja prevencije raka grlića materice obeležava se od 20. do 26. januara 2020. godine u cilju podizanja svesti žena o raku grlića materice i načinima prevencije. Ovogodišnji slogan kampanje je „Rano otkrivanje može sprečiti rak grlića materice”.

Rak grlića materica izaziva jedan tip humanog papiloma virusa. Većina žena zarežnih virusom isceli se u roku od šest do 24 meseca, često ni ne znajući da su bile zaražene. Kod pojedinih žena imuni sistem ne ume da savlada ovaj virus i tada raste rizik od nastanka raka grlića materice. Bolest se razvija kada se pojedine ćelije u materici izmene i nekontrolisano počinju da se umnožavaju.

Rak grlića materice je među onkološkim oboljenjima drugi po učestalosti smrtnog ishoda kod žena – upozorila je dr Dragana Miladinov, Specijalista ginekologije i akušerstva u kikindskoj Opštoj bolnici. Kako je navela u svojoj izjavi, žene različito shvataju ozbiljnost i potrebu sagledavanja preventive kao načina ka potpunom ozdravljenju:

-U principu, žene koje dolaze, one su redovne. To nema veze sa uzrastom i njihovom životnom dobi. One su shvatile da to treba da se obavi jednom godišnje i one zaiste i dolaze jednom godišnje. Takođe dolaze žene sporadično, ali ima i onih koje nikako ne dolaze. Ova nedelja se baš zato i organizuje, da ih na neki način podstaknemo da urade nešto dobro za sebe, da dolaze na preventivne preglede, koji nisu strašni, ne traju dugo, a vi znate da ste bar s ginekološke strane, bar godinu dana zdravi.

Preventivni pregled, su najbitniji kao i edukacije o značaju i karakteristikama humanog papiloma virusne infekcije, znacima za prepoznavanje, posledicama ove infekcije kao i mogućnostima prevencije i lečenja:

-Prošle godine smo koleginica i ja napravile oko 3000 papa briseva. Od tog broja su 32 bila sumnjiva na neku promenu. Nažalost, imali smo sedam pozitivnih briseva sa dokazanim karcinomom grlića materice. 2018 ih je bilo registrovanih 12, znači nešto manje, ali se bojim da će to ova godina ipak dovesti i poravnati na isti nivo.

Svakog dana u Srbiji jedna žena oboli, a četiri umre od ove opake bolesti. Kada je reč o stopi obolevanja od raka grlića materice, Srbija se nalazi na petom mestu u Evropi, posle Letonije, Bosne i Hercegovine, Estonije i Moldavije.