Radovi za vizuelno lepši izgled stadiona do izgranje novog, sledeće nedelje startuje prvenstvo

Gradski stadion mogao bi u narednim godinama mogao da dobije sasvim drugi, poptuno novi izgled. Do tada, rukovodstvo ovog kluba pokušava da uradi što više, kako bi mesto okupljanja ljubitelja fudbala izgledalo pristojno i bilo pre svega bezbedno. I u prethodnom periodu urađeno je dosta toga što menja vizuelni izgled samog stadiona.

Nedelju dana ostalo je do početka prolećnog dela prvenstva za OFK Kikindu. Prethodni period iskorišćen je za obavljanje radova, pre svega onih koji doprinose lepšem izgledu stadiona. Čini se sve što je finansijski moguće u iščekivanju najvažnijeg posla, a to je izgradnja novog stadiona.

– Svi iščekujemo zajedno, nadamo se da će se to vrlo brzo desiti. Nadamo se novom stadionu komplet. Do tada moramo da radimo i pokušamo da ulepšamo ovaj naš stadion koliko-toliko. Završili smo radove na zidu, tu nam je puno pomogla kompanija „Toza Marković“. Komplet je renoviran zid u smislu da je stavljen stirodur, okrečen je, stavljena je izolacija i gore lim da ne bi došlo do slivanja vode. Takođe, skinuli smo sloj šljake sa atletske staze, zaista se niko ne seća kad je to poslednji put urađeno, em što je ružno izgledalo, em nismo mogli da istrebimo travu. Tu nam je pomogla firma JP „Kikinda“ tako što je skinula staru šljaku, ceo sloj a sad ćemo ponovo uz pomoć fabrike „Toza Marković“ od nedelja nasuti novi sloj šljake, nekoliko centrimetara, tako da će to biti dobro kako za nas fudbalere, tako i za atletičare, đake a i vizuelno će biti mnogo bolje, objašnjava nam Marko Vukobrat, sekretar OFK „Kikinda 1909“.

Sledećeg vikenda startuje prolećni deo prvenstva u koji OFK Kikinda1909 ulazi sa velikim ambicijama a to je ulazak u Srpsku ligu.

– Pa u suštini možemo biti zadovoljni. Sutra je Kup utakmica, drugo kolo kupa. Igramo u Banatskom Karađorđevu, tako se poklopilo da je to ujedno i generalna proba pred prvo prvenstveno kolo. Novi trener Marko Guteša, novi i stari igrači su odradili jedan žestok pripremni period. Možemo biti zadovoljni ali opet od prvog kola se meri, što se kaže. Kada krene borba za bodove tada će nam biti jasno da li ćemo uradili pravu stvar a ja se nadam da jesmo. Najviše će nedostajati publika. Mi se uklapamo i poštujemo sve mere. Ostaje na snazi zabrana javnog okupljanja, jedva čekamo i nadamo se da će se sve normalizovati uskoro odnosno da će se epidemija završiti i biti dozvoljeno okupljanje publike na stadionu, zaključuje Vukobrat.

Vratimo se infastrukturnim radovima. Pokrajinski sekretarijat za sport odobrio je gradskom klubu sredstva za postavljanje stolica na takozvanom „Istoku“. U toku je izrada projektne dokumentacije za nov stadion a ukoliko se planovi obistine, radovi će uslediti već naredne godine. U Kikindi se fudbal organizovano igra od 1909. godine, a stara drvena kontrukcija bi 2028. napunila punih 100 godina, međutim bezbednost mora biti na prvom mestu a vreme ovih tribina je odavno isteklo.