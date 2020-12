Radno vreme ambulanti Doma zdravlja u Kikindi

Ambulanta u Svetosavskoj 53 radi radnim danima od 7 do 20 sati . Zdravstvena ambulanta u ulici Sterije Popovića bb radi takođe radnim danima od 7 do 20 časova. Radnim danima od 7 do 20 časova radi i ambulanta u Kralja Petra Prvog 106. U ovoj ambulanti primaju se pacijenti koji nemaju povišenu temperaturu bez obzira na to gde im se karton nalazi.

Vikendom dežura zdravstvena stanica u Svetosavskoj 53 i to od 7 do 20 sati.

Kovid ambulante u Svetosavskoj 53 i u Mikronaselju rade od 7 do 22 sata. Ambulanta za kontrolne preglede pacijenata iz kovid ambulanti koja se nalazi na spratu u Svetosavskoj 53, radi od 7 do 20 sati.