Rade dva vakcinalna punkta u toku revakcinacija i davanje prve doze

U Kikindi od danas rade dva vakcinalna punkta na kojima se revakcinišui građani kineskom vakcinom Sinofarm. Punkt za vakcinaciju u Mikronaselju otvoren je od 8 do 18 sati i drugu dozu imunizacije na ovom mestu primaju sugrađani koji su u ovom objektu primili i prvu vakcinu. Ovaj prostor radiće zaključno sa 15. februarom. Na vakcinalnom punktu u ulici Vojvode Putnika u udruženju penzionera radi se i revakcinacija i imunizacija prvom dozom i u naredna dva dana on će raditi od 8 do 20 sati.

Kako saznajemo od Mire Pećanac, glavne sestre u Domu zdravlja, danas je hiljadu sugrađana vakcinisano. Od tog broja 660-oro njih primilio je drugu, a 340-oro prvu dozu Sinofarm vakcine. Počev od nedelje, pa u naredna tri dana, radiće se samo revakcinacija.