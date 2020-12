Rad prodavnica i gradskih službi tokom praznika

Veliki trgovinski lanci kao što su „Maksi“, „Lidl“, Idea“ i „Univereksport“ radiće sutra (31. decembra) do 18 sati, 1. januar je neradni dan za sve, a 2. januara „Maksi“ radi od 7.30 do 21.00, „Lidl“ će raditi redovno, „Idea“ od 7.00 do 21.00, dok će prodavnice „Univereksporta“ biti otvorene od 8.00 do 20.00 časova.

Tokom praznika dežuraće ambulanta u Drugoj zdravstvenoj stanici u Svetosavskoj 53. Poslednjeg dana ove godine radiće do 17 sati, a 1. i 2. januara do 20 časova. Dečji dispanzer, od 31. decembra do 4. januara radiće od 9.00 do 17 sati.

Tokom praznika, 24 sata biće dežurna apoteka „Cvejić“ u bloku GA4.

Parking se neće naplaćivati 1. ni 2. januara.

Kompanija FCC 31. decembra sakupljaće komunalni otpad po redovnom režimu, dok su 1 i 2. januar neradni dani.

Blagajna i administracija kompanije FCC u četvrtak 31. decembra radiće do 13 sati, a 1. januar je neradni dan.