Psihijatar dr Nebojša Baba: Ne plašite se straha

Posle kraćeg perioda mentalne relaksacije između dva pika prvog talasa epidemije virusa korona, sugrađani su opet u strahu. Strahu da se ne razbole, da ne inficiraju svoje najbliže, starije ili decu.

Psihijatar dr Nebojša Baba poručuje da ne treba bežati od straha ako je on produktivan i daje nam smernice da se zaštitimo.

Svi mi koji svakodnevno razmišljamo i živimo okruženi mnoštvom informacija o virusu korona, pomislili smo da će zbog stresa koji preživaljavamo u narednom periodu prihijatri i psiholozi imati pune ruke posla. Mentalno zdravlje nam je narušeno a to je pre svega jer nismo želeli da prihvatimo realnost, da će psole prvog pika uslediti drugi, da će posle prvog talasa biti drugog.

– Mi jesmo bili upozoravani od brojnih stručnjaka da se ovo neće tako brzo završiti, da će to potrajati, sugurno godinu dve dana, razne su prognoze. Ali nama je svima bilo mnogo lakše da verujemo da je to prošlo. Realnost je drugačija, nije prošlo, postoje talasi, stručnjaci su upozoravali na to da se neki talas može primiriti pa ponovo pojaviti. Mislim da je naša težnja da negiramo stvari, da poričemo, a to je možda i dovelo do ovog drugog talasa. To može da bude važna poruka. Postoje dva problema kada je u pitanju mentalno zdravlje i epidemija korone. Neki ljudi reaguju hipersenzitivnošću. Reaguju preteranim strahom.A imamo jako velik broj ljudi koji reaguju, mi to zovemo primitivnijim mehanizmima, nezrelijim mehanizmima odbrane u smislu poricanja:ovo ne postoji, ovo se ne dešava, ja ne znam nikog ko se razboleo, ne poznajem nikog iz svoje okoline. Onda se negira realnost, a to može biti kud i kamo opasnije jer se onda ne čuvamo, ne primenjujemo mere i dolazimo u opasnost da se dogodi upravo scenario koji gledamo, objašnjava dr Baba.

Majke strahuju za decu, stariji za sebe i svoja pokolenja, strahuju zdravi za bolesne, za trudnice, za svakoj pojedinca jer niko ne može da predvidi kako bi se bilo ko izborio ukoliko dođe do zaraze. Strah je sveopšte prisutan.

Ono što bi bio moj savet će možda zvučati paradoksalno a to je plašite se. Ova situacija i jeste za plašenje.Ali je s druge strane važno prihvatiti taj strah kao normalno. Ako ga prihvatimo kao normalnog on neće biti preteran. Moći ćemo nepto iz toga da uradimo. Da razvijemo razlišite stilove ponašanja koji će nama pomoći da se adaptiramo. Ali ovo jeste jedna globalna kriza za koju kažu da je najveća od drugog svetskog rata i zaista po nekog može da bude jako opasna jer mi ne znamo kako će ko odreagovati, znači postoji potencijalna opasnost. I naša prirodna reakcija na to jeste strah. I samo bih rekao svima koji se plaše da je normalno pto se plaše. E sad, prihvatiti strah s druge strane znači vladati njime, uspostaviti kontrolu nad njim, prosto sebe dovesti u situaciju da poštujemo mere, da čuvamo sebe, da čuvamo svoje bližnje a da opet ne idemo na onu stranu da preterujemo u tome, da se potpuno zatvaramo, da nemamo nikakve kontakte, dodaje dr Baba.

Priroda, setšnja, fizičke aktivnosti, puno smeha u krugu najbližih – sve su to rešenja da se pobedi strah.

– Nedavno sam učestvovao na telekonferenciji gde je moja koleginica rekla da joj se dopada ova kovid kriza. Zašto?! Dobila je priliku i vreme da uspostavi komunikaciju sa roditeljima, sa decom, sa svima sa kojima nije imala priliku da se susreće i pravi bliže odnose, nažalost. Svi znamo kakav nam je tempo života bio pre. Takođe ovu krizu treba iskoristiti za neki rast i razvoj, da se bavimo sobom, da se bavimo nekom fizičkom aktivnošću, da se bavimo nama samima, da se bavimo svojom porodicom, kaže dr Baba.