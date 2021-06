Prvi Gastro bazar u četvrtak na gradskom trgu: Vredne članice udruženja žena oduševiće vas ukusnom ponudom

Sa poboljšanjem epidemiološke situacije, u nedavno ponovo osnovanoj Turističkoj organizaciji Kikinde, krenuli su sa aktivnim promovisanjem turističkih potencijala i ponude našeg grada, ali i kreiranjem novih sadržaja. Prvi Gastro bazar biće održan na platou ispred gradske kuće u četvrtak 17. juna, u vremenu od 14 do 20 sati, najavila je gostujući u emisiji Aktuelno v.d.direktorica Turističke organizacije Jasmina Milankov.

–Pored bazara koji se na trgu ispred Gradske kuće održava jednom mesečno i na kom lokalni preduzetnici imaju priliku da predstave svoje proizvode, sada smo želeli da pružimo priliku svim udruženjima žena iz Kikinde i svih seoskih mesnih zajednica da bogatu gastronomsku ponudu prezentuju Kikinđanima. Ako gastro bazari budu dobro podržani, da posetioci dođu i kupe ono što žene pripreme, nastavićemo sa njihovom organizacijom. Dođite da podržite naša udruženja žena i sve žene koje su se vredno potrudile da pokažu šta lepo i ukusno imaju da ponude. Sa većinom udruženja žena smo sarađivali, ali neka udruženja su imala manje prilika za predstavljanje, a ovo je sada prilika za sve njih.

Kikinđane kao i sve one koji će tokom leta posetiti naš grad, obradovaće i najava “Kikindskog leta”. Očekuju nas brojni muzički, kulturni, zabavni, filmski programi.

-Kikindskog leta će biti ako epidemiološka situaciaj dozvoli, a verujem da hoće. Prošle godine smo radili lep serijal “Turističku patrolu” gde smo Kikinđane upoznali sa brojnim znamenitostima i zanimljivostima koje postoje u našem gradu. To nas je podstaklo da Kikindsko leto uredimo tako da se osvrnemo oko sebe i pružimo priliku svima koji imaju nešto da pokažu, da to i učine u dvorištu Kurije. Verujem da će interesovanje biti dobro. Novina je da ćemo imati i bioskopske projekcije u dvorištu Kurije. U junu i julu one će biti organizovane u biblioteci, a tokom avgusta u dvorištu Kurije. Naravno, svi naši programi biće besplatni. Zaista verujem da neće biti onog ko će reći da mu je dosadno ovog leta.

Kika, Suvača, Terra, Dani ludaje, ulica Generala Drapšina- deo su prepoznatljive turističke ponude Kikinde . Grad dobrih ljudi, kako glasi moto TO, svojim znamenitostima, manifestacijama, programima posetioce poziva da ponovo dođu i budu dragi gosti Kikinde.

-Po reakcijama ljudi koji dolaze u Kikindu, potvrđuje se da imamo dobre potencijale. Radimo i na novim turističkim proizvodima, želimo još jednu biciklističku eko rutu da napravimo, prema Jovanovićevom salašu, da dovedemo turiste iz Mađarske za koje se nadamo da će ih biti već na narednim Danima ludaje, uskoro će se otvoriti i suvenirnica, u narednih mesec, dva. Imamo mnogo toga da pokažemo, imamo potencijala i nastojimo da dopremo do što više ljudi i da najlepšu sliku pošaljemo iz našeg grada.

Turistička organizacija Kikinde uspostavila je saradnju sa drugim gradovima, posle Valjeva i Loznice, dogovorena je saradnja i sa Turističkom organizacijom Bora.

Pomenimo i da će odlična prilika za promociju i razmenu isustava, kao i proširivanje saradnje biti Turistički susreti Vojvodine koji će u Kikindi biti održani od 15. do 18. jula.