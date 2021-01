Prvi dan imunizacije u Kikindi protiče očekivano, odziv dobar

Jutros je počela vakcinacija u Kikindi.

Kako je protekao prvi dan masovne imunizacije pogledajte u prilogu koji sledi.

Kikinđani, najpre stariji od 70 godina jutros su po pozivu počeli da pristižu na imunizaciju protiv Covida 19. Odziv je bio očekivan. Pored onih koji su bili na spisku, javio se i velik broj zainteresovanih građana koji do sada nisu prijavljeni putem E-uprave ili kol centra. Oko podne, kada je naša ekipa bila na punktu za imunizaciju vakcinisano je 100 sugrađana.

– Sam sam se prijavio. Videli ste, dobro je prošlo, nema bola. Prijavio sam se jer sam slušao o vakcinaciji i želeo sam da se prijavim i nadam se da će sve biti dobro. Očekujem da će nam pomoći da izađemo iz ovoga. Plašio sam se samo da neću moći da primim usled neke bolesti ali eto dobro je prošlo, kaže sedamdesetčetvorogodišnji Zdravko Prolić.

– Pošto sam ja 1936.godište i doživeo sam duboku starost, mada ne priznajem to, poštujem to i redovno primamo vakcinu protiv gripa i ja i žena Radojka. I ove godine smo se prijavljivali za vakcinu protiv gripa i nismo stigli na red, pa nismo hteli i ovu da preskočimo. Treba primiti vakcinu, ima redosled, prvo zdravstvo, domovi za stare, vojska, policija pa i evo mi matori da stignemo na red, kaže Dragomir Stojkov, i dodaje u šali da treba penzioneri što duže da žive da se deca ovajde od njih.

– Mislila sam da imam do jeseni vremena da razmišljam ali onda sam čula da je počela prijava za vakcinaciju. Sin mi je rekao da će mi biti gore da se razbolim nego da primim vakcinu. Do tada sam se plašila, ali evo primila sam vakcinu i vidim da to nije ništa. Volela bih da ponovo dođem ovde na igranku, to mi nedostaje i druženje, kaže Dušica Milašinović (78).

Za Kikindu je za sada pristiglo 990 vakcina kineskog proizvođača Sinofarm.

Plan je da na dnevnom nivou bude vakcinisano 300 sugrađana. Za sada sve teče po planu.

– Dan teče kako smo zamislili, u miru, tišini, sve je organizovano, ekipe su vredne, skoro 100 pacijenata je prošlo. Nema kašnjenja i plan da 300 sugrađana bude vakcinisano biće ostvaren. Instrukcije dobijamo od Ministasrtva i očekujemo dalji plan vakcinacije, navodi dr Biljana Marković, direktorica Doma zdravlja.

Tok vakcinacije obišao je i gradonačelnik Nikola Lukač kako bi se na licu mesta uverio da sve teče po planu i kako bi razgovarao sa najstarijim sugrađanima koji su prvi na listi prioriteta za vakcinaciju. Pre same vakcinacije sugrađani prolaze medicinski pregled koji predstavlja trijažu da li neko može da se vakciniše ili ne. Podrazumeva merenje temperature, krvnog pritiska, sluišanje pluća i eventualno pregled medicinske dokumentacije težih hroničnih bolesnika.

Za sada se zainteresovani vakcinišu isključivo Sinofarm vakcinom kineskog proizvođača koja sadrži inaktivisani virus, odnosno umrtvljeni virus. Vakcina se čuva na temperaturi frižidera od 2 do 8 stepeni. Hladan lanac i transport vakcine je apsolutno obezbeđen, rečeno je u kikindskom Zavodu za javno zdravlje. Revakcinacija, odnosno druga doza se prima u intervalu za dve do četiri nedelje i oni koji su vakcinisani biće pozvani na revakcinaciju.