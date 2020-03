Prve jagode na Zelenoj kikindskoj pijaci, od 360 do 450 dinara. Prolećni beli luk, 700 dinara kilogram

Na kikindskoj zelenoj pijaci počela je prodaja prvih jagoda za koje trgovci traže od 360 do do 450 dinara, dok je prolećni beli luk dostigao cenu od 700 dinara.

Sredina marta, vreme kada se, hteli mi to primetimo ili ne, polako u nagoveštajima pojavljujuje proleće, sa svim svojim osobinama. Temperatura, koja se poigrava sa regalima i modnim odlukama, pa se na na ulicama zatiče i zimska i prolećna gardeoroba, od rukavica do kratkih rukava zbunjuje, ali i nameće stajling, „sve mi boje dobro stoje“. Elem, Kikinđani svakodnevno dolaze na zelenu pijacu, kupuju sve ono što bi moglo da im obogati svakodnevnu trpezu.

Neko će sebe počastiti mladim tikvicama i za njih, onako oblaporno izdvojiti oko 250 dinara, koliko staje i kilogram karfiola, kao i kilogram zdravlja, zvanog brokoli. Paradajz je danas stajao 180 dinara, dok je riznica zvana šećer paradajz ili šeri prodavana, po ceni od 350 dinara kilogram.

Krastavaca ima, a trgovci traže 140 dinara za kilogram. Mlada salata je prodavana po ceni od 35 do 50 dinara, praziluk od 50 do 60 dinara, šargarepa 40, zelen 100, rotkvice 60 dinara veza, mladi crni luk 30, dok je mladi beli luk prodavan po ceni od 60 dinara. Spanać, već šestu godinu drži cenu od 200 dinara za kologram. Kada je voće u pitanju, ovih dana se na tezgama onako rumeno i pokruno baškare prve prolećne jagode i to po ceni od 360 do 450 dinara. Za pomorandže na Zelenjaku potrebno je ovih dana oudvojiti 80 dinara, limun, mandarine 160, banane 130.

Jabuke, kao najdraže voće, zato što je tokom cele godine, to voće ovog podneblja, prodaju se, a cena iznosi od 40 do 100 dinara. Dugogodišnji trgovac, čiji se voćnjaci prostiru na hektarima Janoš Kovač, decenijama poštuje kikindske kupce i kako kaže, kad god može i dokle god bude mogao da dolazi, dolaziće u Kikindu.

Počela je i sezonska prodaja prvih vesnika proleća. Prvi narcisi, cveće sunca, prodavani su po ceni od 10 dinara komad, mirisni zumbuli na tezgama porodice Smiljanić, prodaju se po ceni od 150 dinara, koliko traže i za cveće novca, kao i za čuvenu aloju.

U ponudi je i turski karanfil, tri komada za 100 dinara, pa muškatle od 200 do 350 dinara, ruže sa korenom 120 dinara, ali cveće sreće, po ceni od 100 dinara.

Sve u svemu sunčana i ranoprolećna priča, u martu tekuće godine, na kikindskom zelenjaku, gde oko kamere zabeleži sve i svašta pa i pokušaje vredne kokoške pirge, koju su ove čudne vremenske prilike potpuno zbunile, do te mere da je rešila da svoj proizvod plasira na vrlo čudnom mestu.