Prozivka obavljena, ambicije realne, kažu na gradskom stadionu

Fudbaleri OFK “Kikinde 1909” počeli su zimske pripreme za nastavak prvenstva u Vojvođanskoj ligi “Istok”.

Prozivka igrača OFK Kikinde 1909 obavljena je u pozitivnoj atmosferi a na prvom treningu pojavio se 31 igrač. Tim je na “prozivci” pozdravio predsednik kluba Dragan Felbab i poželeo im sreću u nastavku sezone.

Na minus dva startovao je i prvi trening. Očekivanja su optimistična a za upravu kluba, jedini prihvatljiv rezultat je ulazak u Srpsku ligu.

– Znali smo i u prvom delu prvenstva da se od nas očekuje prvo mesto i prelazak u viši rang, a vidi se to i po radu kluba, i ljudi oko nas, i evo prvi trening je pa ima 30 igrača, vidi se da su najviši ciljevi ove godine jedino prihvatljivi. S obzirom na igrački kadar, hajde ako dovedemo još jednog ili dva igrača, mada ni to nije potrebno jer imamo dobar tim ovde, mislim da je i više nego ostvarljivo. Trenera znamo od ranije, vodi se po ovim krugovima već dugo. Uvodio je ekipe u viši rang, došao je to da i ovde uradi. Mislim da zajedno sa njim i ovim igračkim kadrom to možemo da ostvarimo, kaže Nebojša Đukić, kapiten OFK “Kikinda 1909”.

Iako se o novim pojačanjima i dalje govori, za sada se timu sa gradskog stadiona pridružio Vojislav Stanaćev kao i Dušan Božić iz FK “Kozare” i Marko Zečević iz novokozaračke “Slobode”. Pored novog trenera Marka Guteše, klub je pojačan i novim pomoćnim trenerom, tridesetogodišnjim Petrom Škundrićem.

– Što se tiče igračkog kadra, prezadovoljan sam kad vidim ove momke. Iskombinovano je iskustvo i mladost i to mora doneti rezultat, jasan je Marko Guteša, trener OFK “Kikinda 1909”

– Ja sam došao kao pomoćni trener gospodina Guteše, sarađivali smo u FK “Begej” evo već godinu dana. Imamo iste ambicije, da uđemo u Srpsku ligu. Ja lično imam ambicije da napredujem sa njim, i sa ostatkom ekipe i drugim trenerima. Nadam se da će sve ispasti kako treba i da će biti dobro. Igrački kadar je dobar, drugi je na tabeli, tako da smatram da uz minimalna pojačanja može da se ostvari zacrtan cilj, kaže Petar Škundrić, pomoćni trener OFK “Kikinda 1909”.

Nastavak prvenstva je 6.marta, a kako su se dosadašnji susreti igrali bez publike, navijači željno očekuju da proprate svoj klub na putu ka Srpskoj ligi.