PROUNS: Nedopustivo da se bes usmerava na novinare koji rade svoj posao

Saopštenje Profesionalnog udruženja novinara Srbije

Profesionalno udruženje novinara Srbije (PROUNS) odavno upozorava nadležne da preduzimaju korake protiv svih koji na bilo koji način ometaju profesionalce u obavljanju posla.

Vređanje, omalovažavanje, pretnje, postale su nažalost, deo novinarskog posla u modernoj Srbiji. A to je nedopustivo. Još jedan primer agresije i mržnje usmeren ka našoj kolegenici Milici Dakić, novinarki dnevnog lista Informer, predstavlja poslednji alarm pred buđenje.

U savremenom demokratskom društvu svako može da ima politički stav i mišljenje, ali to ne sme da bude povod za pretnje i vređanje.

Novinari i ostali zaposleni u medijima, podsećamo da su sinoć ispred Skupštine napadnuti i snimatelji Tanjuga, moraju da se osećaju slobodno i zaštićeno na radnom mestu. To je isto kao kada nezadovoljni pacijent usmeri agresiju na lekara.

PROUNS insistira da se svemu tome konačno stane na put upotrebom zakonskih i demokratskih rešenja. Tužilaštvo bi trebalo da radi svoj posao ozbiljno i temeljno, a ne da, zarad ustupaka šačici političara okreće glavu i dopušta da se bes iskaljuje na novinare i ostale medijske radnike.

PROUNS zahteva hitnu reakciju nadležnih, jer dok huligani i primitivci ne plate napravljeni ceh, neće se prizvati pameti.