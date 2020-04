Promenjeno radno vreme Službe za zdravstvenu zaštitu žena i ambulanti u Sajanu, Iđošu i Banatskoj Topoli

Iz Doma zdravlja Kikinda saopštili su da je promenjeno radno vreme zdravstvenih ambulanti u Sajanu, Iđošu, Banatskoj Topoli i Službi za zdravstvenu zaštitu žena.

Zdravstvena ambulanta Sajan- obavljaće rad utorkom i četvrtkom u periodu od 07,00 do 11,00 časova.

Zdravstvena ambulanta Iđoš- obavljaće rad ponedeljkom, sredom i petkom u periodu od 07,00 do 11,00 časova.

Zdravstvena ambulanta Banatska Topola- obavljaće rad utorkom i četvrtkom u periodu od 08,00 do 11,00 časova.

Služba za zdravstvenu zaštitu žena- obavljaće rad svakog radnog dana u dve smene, u periodu od 07,00 do 18,00 časova.