“Proleće u februaru” zbunilo i pčele

Oscilacije, kada su vremenski uslovi u pitanju zbunjuju kako ljude, tako i prirodu. Temperatura do osamnaest stepeni, koliko je izmereno u pojedinim delovima Vojvodine izmamila je vredne radilice, pčele da obave svoj prečisni let, kako bi mogle da izdrže najavljeno zahlađenje. Pčelare i je u nezvaničnoj poseti obišao i pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, Vladislav Krsmanović.

Rad kikindskih pčelara već godinama osim lokalne samouprave podržava i pokrajina. Kako bi svim članovima bili omogućeni dobri uslovi za bavljenje pčelarstvom. Danas je u nezvaničnoj poseti Udruženju bio i pomoćnik sekretara za poljoprivredu Vladislav Krsmanović, kako bi na prvom mestu obišao rad novoopremljenih prostorija, ali i razgovarao o realizaciji budućih planova:

-Udruženje pčelara iz Kikinde je jedno od boljih udruženja u Vojvodini sa kojima sarađujemo, a sarađujemo sa velikim brojem udruženja. Pravi primer kako se ljudi organizuju i bore za svakog svog člana.

Ja sam danas ovde, iako ne u radnoj poseti, ipak moram reći da je zapaženo zalaganje predsednika ovog udruženja kao i članova, kada je prošle godine bio pomor pčela. Oni su došli kod nas u pokrajinu, tražili su, izneli problem. Mi smo iz svojih sredstava uspeli da prebacimo negde oko 6 miliona i dvesta-trista hiljada dinara i koliko toliko uspeli da rešimo i prevaziđemo taj problem. Poljoprivredni proizvođači meda, koji su bili na ivici egzistencije, koji su bili primorani da prestanu da se bave tom proizvodnjom, ipak su nastavili dalje. Znači sve zahvaljujući rukovodstvu i zalaganju tih pčelara. Krsmanović je napomenuo i da su se kikindski pčelari tokom prošlogodišnjeg trovanja pčela obratili i njihovom sekretarijatu, na čega su oni spremno uputili odgovarajuću pomoć. Rad pčelara ogleda se na svakodnevnom obilasku pčelinjaka, proverama rojeva, ali i na pravljenju dohrane takozvanih pogača, kako bi pčele izdržale do prvih prolećnih dana. Kako je objasnio predsednik kikindskih pčelara Saša Čolak, prolećni dani u sred zime umeju da naprave zabunu kod pčela, premda ima i to nekih svojih prednosti:



-One će se svakako izboriti sa ovim lošim vremenskim uslovima, međutim to će ostaviti posledice na sam prolećni razvoj, koliko za pčele, tako i za biljke. Pčela sama po sebi, nema boljeg meteorologa. Tačno prema njihovom ponašanju možete znati i kakvo vas vreme očekuje. One su poslednjih dana izašle na pročisni let i to je pozitivna strana ovih temperaturnih oscilacija.

Pogače se obično prave u ovom periodu. Pčelari imaju mogućnost pravljenja pogača, što ih u svakom slučaju daleko manje košta nego kada bi kupovali napravljene, za koje najčešće ne znaju pravi sastav, što može biti itekako škodljivo za pčele. Kako Čolak objašnjava, lepi prolećni dani u januaru i februaru utiču na život pčela. Invertovanim šećernim sirupom se veoma uspesno dopunjuju zimske zalihe hrane pčelinjeg drustva u jesenjem periodu, a u prolećnom i letnjem se veoma uspesno stimuliše matica na povećano zaleganje jajašca, a samim tim poboljšava i ubrzava razvoj društva. Invertovani sirup je razložen na glukozu i fruktozu oko 90 %, sto se najbolje vidi po njegovoj bistrini, tako da pčele ne opterećuje i ne troši da ga one dodatno razlažu i preradjuju, te one imaju zadatak samo da ga deponuju u ćelije saća i poklope.