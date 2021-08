Program podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“ u 2021. godini

Nacionalna služba za zapošljavanje, na osnovu Uredbe o programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plataˮ, raspisala je Javni poziv za realizaciju ovog programa 20. avgusta 2021. godine. Realizacija Javnog poziva sprovodiće se kroz četiri faze.

Prva faza realizacije programa namenjena je isključivo poslodavcima, koji se u periodu od 20.08.2021. do 20.09.2021. godine mogu prijaviti na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.

Druga faza realizacije programa je namenjena nezaposlenim licima, koji će se u periodu od 01.10.2021. do 31.10.2021. godine prijavljivati na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.

Treća faza realizacije programa je izbor kandidata od strane poslodavaca. Poslodavci imaju mogućnost da vrše proces selekcije prijavljenih kandidata od početka prijave kandidata, a povezivanje (konačan izbor) kandidata će se vršiti:

– poslodavci iz privatnog sektora u periodu od 01.11. do 15.11.2021. godine,

– poslodavci iz javnog sektora u periodu od 16.11. do 30.11.2021. godine.

U roku od 15 dana od dana završetka izbora kandidata formiraće se konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima i biće dostupne na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs

Četvrta faza realizacije programa je potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata i početak sprovođenja programa, u roku od 15 dana od dana formiranja konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima.

Planirano je da se u program uključi do 10.000 mladih:

– sa srednjim i visokim obrazovanjem,

– do navršenih 30 godina života,

– koji nemaju radno iskustvo , odnosno imaju najviše do 6 meseci radnog iskustva na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim konkurišu i

– nalaze se na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje u trenutku zaključivanja Ugovora o realizaciji programa

Program će se sprovoditi kod poslodavca u trajanju od 9 meseci i realizuje se bez zasnivanja radnog odnosa. Program se odnosi na privatni i javni sektor. Prioritet za uključivanje u program imaju poslodavci iz privatnog sektora, a naročito poslodavci iz devastiranih područja, u skladu sa propisom Vlade Republike Srbije o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave.

Tokom trajanja programa Nacionalna služba za zapošljavanje isplaćuje novčanu naknadu u iznosu od 22.000 dinara mladima sa srednjim obrazovanjem, odnosno 26.000 dinara mladima sa visokim obrazovanjem, na mesečnom nivou, i uplaćuje doprinos za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, za mlade uključene u ovaj program.

Ovim programom daje se mogućnost mladima koji nemaju radno iskustvo da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavca, u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad i na taj način povećaju svoje mogućnosti za zapošljavanje.

Javni poziv dostupan je na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje (www.nsz.gov.rs) i sajtu Moja prva plata (www.mojaprvaplata.gov.rs).