Profesor Miroslav Grujić autor udžbenika iz geografije

Profesor geografije Miroslav Grujić zajedno sa kolegincom Draganom Milošević iz Beograda prihvatio se, kako sam tvrdi, ne baš lakog posla, pisanja udžbenika. Ovaj posao trajao je godinu dana i za njega je bio izazov, a inicijativa da on piše lekcije stigla je od predstavnika izdavačke kuće “Vulkan znanje”.

-Glavna preporuka za to da mi izdavači predlože da pišem udžbenik je moje autorsko delo knjiga “Moja Kikinda”. Prihvatio sam njihov predlog jer pisati lekcije nije mala stvar s obzirom na to da je moj posao da prenosim znanje deci kojoj predajem, a ovo prilika da svoje znanje prenesem i na decu širom Srbije.Drago mi je što je to udžbenik za osmi razred jer se iz geografije obrađuje Republika Srbija. Kao lokal patriota i geograf smatram da deca što više mogu treba da uče i nauče o svom zavičaju, potom o zemlji u kojoj žive, pa tek onda da “odlaze” u svet i upijaju znanja o drugim državama – istakao je Miroslav Grujić.

Udžbenik je dobio odobrenje Ministarstva prosvete tako da će od septembra biti zastupljen u školama u kojima se nastavnici opredele da ga koriste u nastavi. Miroslav Grujić kao profesor geografije radi već 18 godina. Zaposlen je u OŠ “Sveti Sava”, a predavao je i u osnovnim školama “Žarko Zrenjanin” i “Bratsvo jedinstvo” u Banatskoj Topoli, kao i u Gimnaziji “Dušan Vasiljev” i SSŠ “Miloš Crnjanski”.