Prof. dr Mičurinu Beraru u čast: U holu Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača otkrivena spomen bista

U Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača otkrivena je spomen bista prof. dr Mičurinu Mirčetu Beraru, istaknutom pedagogu, sportskom i naučnom radniku koji je dao ogroman doprinos teoriji fizičke kulture na ovim prostorima. Svečanosti su prisustvovali članovi porodice, prijatelji, dugogodišnje kolege i saradnici, kao i predstavnici grada i pokrajine.

Da je profesor Berar dao nemerljiv doprinos kulturi sećanja i svrstao se rame uz rame sa velikanima poput Đorđa Natoševića, Tihomira Ostojića, Pavla Miljuševića, Gligorija Mirkovića i Aleksandra Demetrovića., istakao je ovom prilikom prof. dr Zoran Milošević, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost.

Profesor dr Mičurin Berar je završio OŠ “Jovan Popović” u Kikindi, Srednju fiskulturnu u Zemunu, potom Višu pedagošku i DIF u Beogradu gde je i magistrirao 1978. i doktorirao 1982. godine. Na Pedagoškoj akademiji u Kikindi predavao je metodiku fizičkog vaspitanja, bio redovni profesor na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu i na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

-Ovo je jedino priznanje koje je Mirče dobio od Kikinde. Nikada do sada nije dobio priznanje grada, a dobijao je od Pokrajine, Republike, u inostranstvu, kao i u bivšoj Jugoslaviji. Na neki način je ova nepravda ispravljena – istakla je Radmila Berar, supruga.

Sećanje na svog dugodišnjeg prijatelja i kolegu evocirao je prof. dr Nenad Živanović.

-Poznavao sam ga iz studentskih dana. Na prelepoj bisti možete da vidite osmeh koji govori da je on srećan jer vidi svoje naslednike koji idu tim putem.

Direktorica Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitanja dr Angela Mesraoš Živkov ukazala je da je postavljanje biste inicirao Školski sportski savez grada Kikinde, a projekat podržao resorni pokrajinski sekretarijat. Bista je delo beogradske vajarke Tatjane Karavelić.

Na bogatu profesionalnu biografiju istaknutog sportiste, podsetio je i član Gradskog veća Saša Tanackov.

-Grad Kikinda je ponosan jer može da kaže da je naš sugrađanin bio profesor Mičurin Berar. Dao je doprinose u različitim oblastima od nauke do sporta. Doprineo je obrazovanju mnogih generacija profesora, vaspitača. Bio je i veliki hroničar kikindskog sporta.

Profesor Berar je položio temelje razvoja rukometne škole u Severnobanatskom okrugu, pobrinuo se da tenis zaživi u Kikindi prvi put posle Drugog svetskog rata i organizovao međunarodne susrete u tom sportu. Školski sportski savez sa ponosom ističe da svoj rad temelji na postulatima koje je postavio veliki sportista, istaknuti pedagog i naučni radnik. Bio je istaknuti član Balkanskog udruženja za istoriju fizičke kulture i član Matice srpske.

Objavio je više od 100 naučnih radova u zemlji i inostranstvu i izlagao na brojnim stručnim skupovima. Objavio je knjige “Sportska monografija Kikinde do 1941. godine”, “60 godina rukometa u Kikindi” i “Fizičko vaspitanje u vojvođanskim i srpskim srednjim školama od 1853 do 1914”. Naučno istraživački rad krunisao je objavljivanjem knjiga “Motoričke aktivnosti predškolskog deteta”, “Kineziologija mladih”, “Školsko fizičko vaspitanje kod vojvođanskih Srba do 1914.”, “Dr Đorđe Natošević, utemeljivač i reformator školskog fizičkog vaspitanja” i Prve dve decenije -hronika kikindskog sporta 1945 do 1965. godine”.

Na Fakultetu sporta i fizičke kulture u Novom Sadu otvorena je spomen soba u znak sećanja na profesora Berara koji je preminuo na današnji dan pre osam godina.