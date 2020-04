Probna online mala matura za osmake

Preko platforme “Moja učionica” đaci završnog razreda osnovne škole rade probni test za polaganje male mature. Učenici platformi pristupaju putem jedinstvenog koda koje je Ministartsvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dodelilo svakom osmaku u Srbiji. Tara terno, učenica osmog razreda OŠ „Jovan Popović“ ističe da testovi iz srpskog jezika i matematike nisu bili teški.

Test je dostupan od 8 do 21 sata i 30 minuta, a kada učenik počne da ga rešava ima sat vremena za to, ističe Jelena Krvopić, direktorica OŠ „Jovan Popović“.Usled preopterećenosti platforme drugog i trećeg dana rešavanja testova napravljen je raspored tako da prvi startuju Vojvođani koji zadatke rešavaju od osam do 12 sati. Nakon toga od 12 do 16 sati platformi „Moja učenioca“ pristupaju đaci iz Beograda, a ostatak Srbije zadatke rešava od 16 do 21sata i 30 minuta.Deo učenika osmog razreda nema uslove za online testiranje od kuće nadležno Min istartsvo obezbedilo je donaciju pametnih telefona, tableta i mobilnih kartica za oko 2.800 đaka.

Povratnu informaciju o rezultatima testa učenik može da vidi nakon dvanaestočasovnog isteka vremena za rešavanje testa, kada su rešenja dostupna.Đaci će mogu da im pristupe i analiziraju ih. Analize zadataka sva tri testa će biti emitovane i na kanalu RTS 3, u subotu od 12 do 14 sati i 30 minuta.