Prismotra otkriva prvi posao Marka Bastaća

Redakcija portala Prismotra obavila je razgovor sa bivšim radnicima firme “Emotion production”, i došla do veoma zanimljivih informacija. Firmu “Emotion production” je 2002. godine osnovao Goran Stamenković. U martu 2005. godine prodaje 49% ove firme Draganu Đilasu za svega 2.500 dolara. Nekoliko godina kasnije Dragan Đilas prodaje svoj udeo za 2,77 miliona evra, isti onaj udeo koje je ranije kupio za 2.500 dolara.

Firma “Emotion Production” donosi u Srbiju najveće zlo po imenu rijaliti. Danas Dragan Đilas traži zabranu rijalitija a upravo je on 2006. godine emitovao prve rijaliti u Srbiji po imenu “Veliki brat”. Takođe je na rijalitijima od 2006. godine do 2012. godine zaradio na desetine miliona evra. Sada dolazimo do prvog zaposlenja Marka Bastaća.

Dragan Đilas je te 2006. godine kada je počeo da se emituje prvi “Veliki brat” u Srbiji zaposlio u njemu 100 omladinaca Demokratske stranke. Demokratska stranka koja se danas zalaže za ukidanje rijaliti programa, imala je pre 14 godina 100 zaposlenih omladinaca na projektu “Velikog brata”. Među zaposlenima je bio i Marko Bastać tada pripadnik omladine Demokratske stranke. Kako nam svedoče bivši zaposleni firme “Emoution production”, Marko Bastać je bio zadužen da prati šta se dešava tokom dana u rijalitiju i da sa montažerima pravi video priloge.Danas Marko Bastać traži zabranu rijaliti programa, a pre 14 godine njegov posao je bio da 24 sata prati blud i nemoral u “Velikom bratu” i da od toga pravi video priloge za televiziju B92.

(prismotra.net)