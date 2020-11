Prijavljivanje nezaposlenih za uključivanje u program „Moja prva plata“ do 8. novembra

Prijavljivanje nezaposlenih zainteresovanih za uključivanje u program, koje se realizuje u periodu od 8. oktobra do 8.novembra, ušlo je u završnu fazu, podsećaju iz kikindske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.

Proces izbora kandidata od strane poslodavaca započeo je uporedo i trajaće najkasnije do 15. novembra.

Konačna lista poslodavaca sa brojem odobrenih izvršilaca za svakog poslodavca biće objavljena na portalu „Moja prva plata“ do 27. novembra.

Zaključivanje ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i nezaposlenog, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, uslediće u periodu od 28. novembra do 14. decembra.

-Poslodavac može odabrati kandidata pre isteka roka za prijavu nezaposlenih, ali ga može radno angažovati i uključiti u program tek po zaključivanju ugovora. Pozivamo nezaposlena lica do 30. godina koja ispunjavaju uslove javnog poziva da iskoriste mogućnost i uključe se u program- navodi se u saopštenju kikindske filijale NSZ.