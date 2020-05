Prigradski saobraćaj organizovan prema potrebama smenskih radnika

Autobuski prevoz i dalje koristi baš ko mora.

Broj putnika ka Novom Sadu, Beogradu i Subotici i dalje je ispod svakog proseka, a kada je u pitanju prigradski saobraćaj, i tu je broj polazaka smanjen ispod 50 posto ali je putnika nešto više. Prvenstveno jer se radi o meštanima sela koji rade u Kikindi.

Nema potrebe za povećanjem broja polazaka ka Beogradu, Novom Sadu i Subotici. Do ovih mesta, autobusima Javnog preduzeća „Autopreovoz“ putuju samo oni koji imaju neodložne poslove, bar tako izgleda i danas na autobuskoj stanici.

– Ovo je prvi put da putujem otkad je korona. Moram ići za Novi Sad, imam zakazan zdravstveni pregled. Očekujem da se ovo brzo završi. Trebalo bi, nadam se, rekao nam je jedan od putnika.

Da je broj putnika mali, potvrđuje i vozač Vladimir Đorđevski. U autobusima neretko ima i po dva, tri putnika a maksimalan broj je do 25.

– Pa polako, ima putnika, ujutro sa nama krenu pa se i vrate, nije to ništa preterano ali idu putnici. To su uglavnom ljudi srednjih godina, obave poslove pa se vrate. Studenata nema, po koji radnik ali sve je to slabo, kaže za TV Kikinda Vladimir Đorđevski vozač Javnog preduzeća „Autoprevoz“.

Broj putnika je veći u ranim jutarnjim satima jer u Kikindu dolaze meštani sela koji su zaposleni u gradu. Prigradski prevoz organizovan je tako da prati smene radnika a u jutarnjem špicu, uveden je i dodatni autobus kako bi se ispoštovale naložene mere zaštite u javnom prevozu. Tek retko, iz sela u grad dođe po neki đak ili penzioner, da obave neodložne poslove.