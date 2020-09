Prekinut niz od nekoliko dana bez obolelih od korona virusa

U kikindskoj bolnici sa današnjim danom leči se 6 pacijenata. Niz od nekoliko dana bez pozitivnih kovid pacijenta prekinut je jer je jedna sugrađanka koja se lečila na Institutu za plućne bolesti Vojvodine, a naknadno prebačena u kikindsku bolnicu, potvrđena kao Covid pozitivna. Nažalost, radi se o pacijentkinji oboleloj od karcinoma pluća sa veoma lošom prognozom.

Poslednjih pet dana broj hospitalizovanih u kikindskoj bolnici je šest pacijenata. Jedna pacijenktinja prethodno lečena u Intitutu za plućne bolesti Vojvodine zaražena je upravo u Novom Sadu i njeno stanje je izutetno teško prvenstveno zbog osnovne bolesti.

– Zvali su me iz Zavoda za javno zdravlje da mi sugerišu da je jedna pacijentkinja koja je lečena na Institutu za plućne bolesti Vojvodine ležala sa jednom pacijenktinjom koju su oni otkrili da je Covid pozitivna pa da obratimo pažnju. Mi smo tu pacijentkinju izolovali, uzeli bris i on je pozitivan. Na žalost, radi se o relativno mladoj osobi negde oko šesdesetak godina ali koja ima karcinom pluća. Bez obrzira na kovid, tu je stanje, odnosno prognoza loša, kaže za TV Kikinda dr Mirko Stojisavljević, direktor Opšte bolnice Kikinda

Stanje ostalih hospitalizovanih pacijenata je stabilno.,

– Prošli put smo pričali da smo imali sad već mogu reći, pacijenta koji je bio na respiratoru. Tog pacijenta smo skinuli sa respiratora I on je sad daleko bolji. On se sad nalazi na infektivnom odeljenju, radi se o muškarcu starom 71.godinu. On je uz covid ranije imao hemoragiju u mozgu, odnosno krvarenje u mozgu I srčani je bolesnik ali eto uspeli smo da ga izvučemo iz ove situacije, kaže dr Stojisavljević.

U bolnici je na stacionarnom lečenju znatno manji broj pacijenata u odnosu na početak novog talasa kada je najveći broj hospitalizovanih iznosio 32. U febrilnoj ambulanti poslednjih dana pregleda se između 3 i 10 pacijenata. U infektivnoj ambulatni se broj pregleda povećao ali ne zbog novoobolelih već zbog kontrolnih pregleda.

– Te kontrole ustvari šalje Dom zdravlja koji bi u stvari trebalo da vodi računa o kotrolama. Ne znam da li ste upoznati ali novina je, odnosno stav struke da pacijent koji se leči u bolnici, radi mu se kontrolni bris za 14 dana od dana otpusta. Onim pacijentima koji su lečeni kod kuće ne radi se kontrolni test nego se prati klinička slika, eventualno slikaju pluća, znači ne radi se bris. I takve pacijente u stvari lekari opšte prakse šalju nama, valjda su sigurniji ako mi kažemo kakvo je stanje. Iz tog razloga je povećan broj pregleda u infektivnoj ambulatni. Jedan dan ih je bilo čak 22. Povećao sam broj lekara u infektivnoj ambulanti da ljudi ne bi sedeli napolju i čekali po ovoj vrućini, objašnjava direktor bolnice.

Mali broj hospitalizovanih i stabilnija epidemiološka situacija omogućile su proširenje opsega operativnih zahvata u kikindskoj bolnici, jer su se do sada obavljale jedino operacije tumora i hitna stanja.

– Sad sam rekao da mogu da se rade I operacije takozvanog vraćanja kolostoma, koji su dosta dugo čekali da im se to uradi ali nisu mogli zbog ove korone a evo znači sad polako proširujemo operativni program. To je neki pokazatelj da je stanje daleko bolje u odnosu na sam početak. Danas je prvi školski dan, ako se budemo pridržavali svega onoga što struka kaže mislim da će stanje biti bolje ako ne budemo, onda džaba ovo sve, zaključuje dr Stojisavljević.

Najmlađa pacijentkinja hospitalizovana u našoj bolnici ima 24 godine, leči se od obostrane upale pluća izazvane koronom a njeno stanje je stabilno.